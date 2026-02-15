الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وسط تساؤلات المواطنين بشأن ما إذا كان الشهر الكريم سيبدأ يوم الأربعاء أم الخميس.

مفاجأة فلكية.. الأربعاء أول أيام رمضان 2026 والحسم بانتظار الرؤية الشرعية

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هـ، الموافق 17 فبراير 2026.

موعد أول أيام شهر رمضان 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية القاطعة، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 3 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 4 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق.

وبناءً على هذه الحسابات، فإن غرة شهر رمضان فلكيًا ستكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026.

فلكيًا الأربعاء.. وشرعيًا الخميس الأقرب.. موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إلا أن الرؤية الشرعية تبقى الفيصل في إعلان بداية شهر رمضان الكريم، حيث تشير التقديرات إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة.

أول أيام شهر رمضان

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال، فمن المرجح أن يتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقًا للرؤية الشرعية.

وبالرغم من الدقة الشديدة في الحسابات الفلكية والتي هي قطعية، إلا أن التأكيد على أن هذا الموعد يظل معلق لحين صدور الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الرؤية الشرعية.

ومن المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان، لإعلان القرار الرسمي بشأن موعد بدء الشهر الكريم.

ويظل الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية هو الفيصل في تحديد غرة شهر رمضان، حيث يتم الأخذ بالرؤية البصرية إلى جانب الحسابات الفلكية المعتمدة.

تفاصيل موعد شهر رمضان

ويحرص المسلمون في مصر والعالم العربي، على متابعة تفاصيل موعد شهر رمضان، باعتباره من أهم المناسبات الدينية التي ترتبط بالعبادات والطقوس الروحانية، إضافةً إلى ارتباطه بالاستعدادات الأسرية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في معدلات البحث عن موعد أول يوم رمضان 2026 خلال الفترة الحالية.