السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل
الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية
جمهور الأهلي هيسامح .. تفاصيل أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إنتهاء الإيقاف
الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

إسلام خالد

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وسط تساؤلات المواطنين بشأن ما إذا كان الشهر الكريم سيبدأ يوم الأربعاء أم الخميس.

مفاجأة فلكية.. الأربعاء أول أيام رمضان 2026 والحسم بانتظار الرؤية الشرعية

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هـ، الموافق 17 فبراير 2026.

موعد أول أيام شهر رمضان 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية القاطعة، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 3 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 4 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق.

وبناءً على هذه الحسابات، فإن غرة شهر رمضان فلكيًا ستكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026.

فلكيًا الأربعاء.. وشرعيًا الخميس الأقرب.. موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إلا أن الرؤية الشرعية تبقى الفيصل في إعلان بداية شهر رمضان الكريم، حيث تشير التقديرات إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة.

أول أيام شهر رمضان

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال، فمن المرجح أن يتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقًا للرؤية الشرعية.

وبالرغم من الدقة الشديدة في الحسابات الفلكية والتي هي قطعية، إلا أن التأكيد على أن هذا الموعد يظل معلق لحين صدور الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الرؤية الشرعية.

ومن المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان، لإعلان القرار الرسمي بشأن موعد بدء الشهر الكريم.

ويظل الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية هو الفيصل في تحديد غرة شهر رمضان، حيث يتم الأخذ بالرؤية البصرية إلى جانب الحسابات الفلكية المعتمدة.

تفاصيل موعد شهر رمضان

ويحرص المسلمون في مصر والعالم العربي، على متابعة تفاصيل موعد شهر رمضان، باعتباره من أهم المناسبات الدينية التي ترتبط بالعبادات والطقوس الروحانية، إضافةً إلى ارتباطه بالاستعدادات الأسرية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في معدلات البحث عن موعد أول يوم رمضان 2026 خلال الفترة الحالية.

