ناقد رياضي يثير الجدل: من مصلحة الأهلي يخسر أمام الجيش الملكي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر فيس بوك "بيراميدز تصدر مجموعته، والأهلي في حال تصدر مجموعته هيكون عندهم مواجهات صعبة ونارية في ربع النهائي، الأهلي هيلاعب صن داونز أو الترجي أو نهضة بركان، وبيراميدز هيلاعب صن داونز أو الترجي أو الجيش الملكي.

وتابع “أنا شايف ان من مصلحة الأهلي انه يخسر من الجيش الملكي ويصعد تاني المجموعة ساعتها هيلاعب بيراميدز أو الهلال السوداني أو ستاد مالي ودول أسهل بكتير”.

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي.