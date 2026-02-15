اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بان استشهاد القيادي في سرايا القدس، سامي الدحدوح المعروف بـ “أبو إبراهيم”، في ضربة جوية نفذتها طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأظهر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لتشييع جثمان الدحدوح وسط هتافات وتكبيرات المشيعين في شوارع القطاع بعد اغتياله.

وجاءت عملية اغتيال سامي الدحدوح وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، حيث أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 11 شخصًا جراء غارات إسرائيلية مستمرة في مناطق مثل جباليا وخان يونس، خارج نطاق الانتشار العسكري للاحتلال.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه سجل انتشال جثث أربعة قتلى فجر اليوم شرق المسلخ التركي في خانيونس، بينما لم تُستَعد جثتان أخريان بعد بسبب استمرار القصف في المنطقة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر.