الأحمر يكسو شرم الشيخ.. كرنفالات عيد الحب ترفع الإشغالات لأكثر من 90%

اكتست مدينة شرم الشيخ باللون الأحمر، مع احتفالات واسعة نظمتها المنتجعات السياحية بمناسبة عيد الحب، حيث تصدرت الورود والبالونات والمشروبات الحمراء المشهد، في أجواء احتفالية جذبت السائحين من مختلف الجنسيات.

وشهدت فنادق شرم الشيخ تزيين المداخل والردهات ببوابات من البالونات الحمراء، وانتشرت البالونات على هيئة قلوب فوق طاولات المطاعم، إلى جانب الورود والستائر الحمراء، فيما تنوعت قوائم الطعام لتشمل أطباقًا ومشروبات يغلب عليها اللون الأحمر، خاصة الفراولة، التي تصدرت المشهد باعتبارها رمزًا للمناسبة.

وقال الخبير السياحي ماجد توفيق إن فنادق ومنتجعات المدينة نظمت فعاليات ترفيهية متنوعة، أُقيم بعضها على الشواطئ، وحرص خلالها السائحون على ارتداء الملابس الحمراء، وسط عروض موسيقية حية قدمتها فرق فنية عالمية، ما أسهم في خلق أجواء مبهجة عززت من تجربة الزائرين.

وأوضح أن مظاهر الاحتفال استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح داخل عدد من الفنادق، من خلال تقديم تشكيلات مبتكرة من المأكولات والمشروبات، إلى جانب فقرات استعراضية نالت إعجاب النزلاء، وأسهمت في تعزيز الطابع الكرنفالي للاحتفالات.

وأكد أن منتجعات شرم الشيخ باتت تنافس نظيراتها العالمية، سواء في مستوى الخدمات المقدمة أو تنوع البرامج الترفيهية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتفاصيل التجربة السياحية أسهم في تعزيز ثقة السائحين في المقصد السياحي، وزيادة الإقبال على مدن جنوب سيناء بوجه عام، التي لم تعد تقتصر على سياحة الشواطئ ورحلات السفاري، بل تقدم أنماطًا سياحية متكاملة.

ومن جانبه، أكد أحمد مجدي طلالة، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن المدينة شهدت انتعاشة سياحية ملحوظة تزامنًا مع عيد الحب، حيث فضل العديد من السائحين الاحتفال بالمناسبة في أجواء دافئة على الشواطئ.

وأشار إلى أن حسن التنظيم وتناسق الألوان داخل المنتجعات كان له أثر إيجابي في نفوس السائحين، لافتًا إلى أن الفعاليات لم تقتصر على الديكورات والمأكولات، بل شملت فقرات فنية متنوعة قدمتها فرق متخصصة، خلقت حالة من البهجة بين الحضور، مؤكدًا أن نسب الإشغال الفندقي بشرم الشيخ تجاوزت 90% بالتزامن مع الاحتفالات، في مؤشر يعكس قوة الجذب للمدينة.