قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يبحث تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية مع مدير قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 استقبل المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا،

تناول اللقاء سبل تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط التنظيمية وترسيخ جودة المحتوى الإعلامي والدرامي المقدم للجمهور، ودعم أطر التعاون بين المجلس وقنوات MBC، بما يرسخ قيم المسؤولية المهنية، ويضمن تقديم محتوى متوازن يحترم خصوصية المجتمع المصري ويعكس هويته الثقافية ويعزز دوره في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس أن احترام القانون وتفعيل معايير الجودة يمثلان حجر الأساس في حماية حقوق الجمهور وصون المجال العام، مشددًا على أهمية الارتقاء بالمحتوى الدرامي والإعلامي، لا سيما خلال موسم رمضان باعتباره الأكثر تأثيرًا في تعزيز الهوية الثقافية المصرية وبما يعزز مكانة الدراما كأداة قوة ناعمة لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أكد محمد عبد المتعال عن تقدير MBC للدور التنظيمي الذي يقوم به المجلس بهدف ترسيخ قواعد الانضباط المهني، مؤكداً التزام القناة الكامل بالقواعد والمعايير المنظمة، وحرصها على تقديم أعمال درامية ترتقي إلى تطلعات المشاهد المصري وتنال إعجابه، مع الالتزام بالمعايير المهنية واحترام القيم الثقافية والاجتماعية والوطنية للمجتمع المصري.

حضر اللقاء  الأستاذ/ محمد مصطفى مدير التسويق والمشتريات البرامجية بقناة ام بي سي مصر  بالقناة والأستاذ صلاح مهران مدير إدارة البرامج بالقناة.

خالد عبد العزيز محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر محمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والضوابط MBC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

الاهلي

قبل مواجهة الجيش الملكي ... ترتيب مجموعة الأهلي

الاتحاد المصري لكرة القدم

اتحاد الكرة يفتح باب التقدم للدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى

معتمد جمال

معتمد جمال يقود ثورة الانتصارات في الزمالك

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد