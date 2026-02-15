الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026

حالة من الترقب بين المواطنين؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المتوقع خلال الأيام الحالية، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ الأمر الذي دفع البعض إلى الاهتمام بمعرفة آخر أخبار الطقس المتوقع في شهر رمضان المبارك، خلال أيام الصيام؛ من خلال البحث عن آخر تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس في مصر.

طقس شهر رمضان 2026

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اعتبارًا من اليوم الأحد 15 فبراير وحتى الخميس 19 فبراير، والتي تتزامن مع بداية أيام الشهر الكريم.



ارتفاع تدريجي في الحرارة الأحد والإثنين

تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 15 فبراير وغدا الإثنين 16 فبراير؛ ليسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة في الصباح الباكر والليل أيضا.

الطقس

وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين:

السواحل الشمالية: 24 إلى 28 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 29 إلى 30 درجة مئوية.

جنوب البلاد: 30 إلى 34 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، خاصة بالمناطق الصحراوية والساحلية الغربية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 فبراير؛ ستشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة، ويستمر هذا الانخفاض حتى الخميس 19 فبراير بالتزامن مع بداية شهر رمضان، وتتحول الأجواء إلى معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة من الأحد إلى الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الأحد: 29 العظمى – 18 الصغرى

الإثنين: 30 – 15

الثلاثاء: 24 – 14

الأربعاء: 22 – 13

الخميس: 21 – 12

السواحل الشمالية

الأحد: 28 – 16

الإثنين: 24 – 13

الثلاثاء: 22 – 13

الأربعاء: 20 – 12

الخميس: 21 – 12

شمال الصعيد

الأحد: 30 – 15

الإثنين: 31 – 14

الثلاثاء: 25 – 11

الأربعاء: 24 – 9

الخميس: 21 – 11

جنوب الصعيد

الأحد: 32 – 18

الإثنين: 34 – 15

الثلاثاء: 30 – 14

الأربعاء: 27 – 12