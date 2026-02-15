قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
رنا عصمت

يعد الديك الرومى من الاساسيات لعزومات رمضان لذا تحتاج اغلب النساء الى معرفة تحضيره بطريقة صحيحة و تتبيلة مميزة مثل المطاعم .

لذا نقدم لك طريقة تحضيرؤر الديك الرومى على طريقة الشيف نجلاء الشرباشي. 

الديك الرومي بالفرن

 

 

تحضير الديك الرومي

ديك رومي كامل (يفضل أن يكون طازجًا).

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

بهارات حسب الرغبة مثل (زعتر، إكليل الجبل، بابريكا، هيل، قرفة).

بصل مقطع شرائح.

ثوم مهروس.

عصير برتقال أو ليمون.

خطوات تحضير الديك الرومي

-غسل الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج، والتأكد من إزالة أي زوائد أو شحوم زائدة.

-خلط زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبهارات المفضلة في وعاء كبير.

-إضافة البصل والثوم وعصير البرتقال أو الليمون.

-وضع الديك الرومى .فالمزيج، والتأكد من تغطيته تمامًا.

-تغطية الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل، أو يُفضل ليلة كاملة.

-إخراج الديك الرومي من الثلاجة وتركه بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة.

-رفع درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية.

-وضع الديك الرومي في صينية فرن كبيرة.

-إضافة الماء إلى قاع الصينية بكمية قليلة.

-تغطية الصينية بورق الألمنيوم.

-إدخال الصينية إلى الفرن وترك الديك الرومي يُطهى لمدة من 2-3 ساعات حسب حجمه.

-إزالة ورق الألمنيوم بعد ساعة ونصف وترك الديك الرومي يتحمّر من جميع الجهات.

-إدخال مقياس حرارة اللحوم في أسمك جزء من الفخذ لمعرفة ما إذا كان الديك الرومي قد نضج.

-إذا كانت درجة الحرارة الداخلية 74 درجة مئوية، فهذا يعني أنه نضج.

-إخراج الديك الرومي من الفرن

لعزومات اول يوم رمضان طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة الديك الرومى لعزومات رمضان الديك الرومى و تحضيره فى المنزل طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يبحث تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية مع مدير قنوات MBC مصر وشمال أفريقيا

جانب من الاجتماع

رداد: وضع إطار زمني لتنفيذ مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"

صورة ارشيفية

نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد