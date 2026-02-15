رابطة الأندية المصرية المحترفة ترفض تأجيل مباريات الدوري بسبب رمضان

كشفت مصادر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة أن هناك اتجاهًا واضحًا لعدم تأجيل أي مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، حتى في حال تزامنها مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر أنه في حال تم التأكيد رسميًا على أن غرة شهر رمضان ستكون يوم الخميس المقبل، فلن يتم تأجيل مباريات ذلك اليوم، مشيرة إلى أن السيناريو الأقرب هو تقديم المباريات المقررة إلى يوم الأربعاء بدلًا من الخميس، حفاظًا على انتظام جدول المسابقة.

وأضافت المصادر أن المباريات الثلاث المعنية بالأمر هي:

الأهلي أمام الجونة

فاركو أمام بتروجت

المقاولون العرب أمام المصري

وأكدت المصادر أن الرابطة تسعى للحفاظ على مواعيد المسابقة دون ترحيل أو ضغط إضافي في الجولات المقبلة، خاصة في ظل الارتباطات القارية والدولية للأندية خلال الفترة القادمة.