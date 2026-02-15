دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة

يهتم كثيرون من المسلمين بترديد الأدعية ومنها دعاء المغرب خاصة مع توديع يومهم فيحرصون على تجديد صلتهم بالله تعالى من خلال الذكر والدعاء، وقد حثّ الله سبحانه عباده على الدعاء ووعدهم بالإجابة، فقال عز وجل: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، مما يجعل وقت المغرب من الأوقات المباركة التي يفيض فيها القلب خشوعًا واللسان تضرعا.

ويعد دعاء المغرب من أعظم ما يحرص عليه المؤمن لما يحمله من سكينة وطمأنينة تعين على ختام اليوم بذكر الله، وفي السطور التالية نعرض أبرز صيغ الدعاء المستحبة في هذه اللحظات المباركة.

دعاء المغرب 28 شعبان

ومع أواخر شهر شعبان الذي واستقبال شهر رمضان المعظم ترفع يزداد الحرص على اغتنام هذه اللحظات بالطاعة والتضرع ومن أحب الأعمال إلى الله هو دعاء المغرب 26 شعبان ومن أفضل صيغ الدعاء للمغفرة :

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.

دعاء المغرب 28 شعبان للمغفرة

ومن أفضل صيغ دعاء المغرب للمغفرة والتوبة عند سماع الأذان الذي أوصى به النبي الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، فهو دعاء يغفر الله عز وجل ذنوب قائله، وصيغته:

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا».

دعاء المغرب لمغفرة الذنوب

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.

إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.

اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

دعاء المغفرة المستجاب