دعاء التوبة من الذنب المتكرر.. ردده بعد المغرب واغتنم الأجر

يفضل عدد كبير من الفقهاء ترديد دعاء التوبة من الذنب لإظهار صدق العبد في رجوعه إلى الله، واعترافه بذنبه وندمه على ما اقترف من خطايا، فالتوبة باب مفتوح لا يُغلق ما دام الإنسان حيًّا، وقد وعد الله تعالى التائبين بالمغفرة والرحمة، وذلك في قول الله سبحانه ةتعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" وفي السطور التالية نتعرف على عدد من أفضل الأدعية للتوبة الصادقة.

دعاء التوبة من الذنب المتكرر

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأكثر من دعاء يغفر الذنوب والتي يمكن للمؤمن منا أن يتخذها كأحد صيغ دعاء التوبة من الذنب المتكرر ولعل منها :

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ، له النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ له الدِّينَ ولو كَرِهَ الكَافِرُونَ.

قال مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

دعاء التوبة من المعاصي