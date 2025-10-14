الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها مرتدية النقاب أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث نشرت صورًا جديدة عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، حازت على إعجاب ودهشة متابعيها.





وتحدثت شيماء مؤخرًا عن نظرتها الإيجابية للحياة ودورها كإمرأة قوية في مواجهة الضغوط المجتمعية، مؤكدة أنها تسعى لأن تكون مصدر سعادة للناس من خلال أعمالها الكوميدية.





كما كشفت عن استعدادها لتصوير أولى بطولاتها السينمائية في عمل كوميدي درامي جديد، مشيرة إلى رغبتها في تقديم عمل يظل عالقًا في ذاكرة الجمهور، ويجعل اسمها مرتبطًا بالبهجة والابتسامة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.