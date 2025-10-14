ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق في واقعة اقتحام سيدة إحدى المدارس والاعتداء على عدد من العاملين بها، عقب صدور قرار بفصل نجلها الطالب على خلفية تطاوله على زميلته ومعاكستها داخل الفصل.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اقتحام ولية أمر مدرسة بمدينة 6 أكتوبر حيث تبين أنها تعترض على فصل ابنها بعد قيامه بمعاكسة زميلته داخل المدرسة، وألقت مباحث الجيزة القبض على والدة الطفل.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن السيدة قامت بالتعدي على مدير المدرسة و4 مدرسين، احتجاجًا على قرار فصل نجلها، البالغ من العمر 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في معاكسة زميلته وتطاوله عليها جسديًا.

وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهمة، واقتيادها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال مدير المدرسة والعاملين الذين تعرضوا للاعتداء، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.