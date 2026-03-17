ضربة موجعة قبل موقعة القاهرة.. كيف يتعامل بوميل مع غياب الجلاصي أمام الأهلي؟
إيران تبدأ الموجة 58 ضد إسرائيل وسقوط شظايا بمطار بن جوريون
هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
إلهام أبو الفتح
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي

تتجه الأنظار داخل الكرة الأفريقية نحو أزمة جديدة تشتعل بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في صدام يبدو أنه يتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى أروقة القرارات والانضباط.

الأهلي الذي يستعد لمعركة كروية حاسمة على أرضه في استاد القاهرة فتح في الوقت نفسه جبهة موازية مع «كاف» عبر سلسلة من التحركات الرسمية التي وصفها بأنها دفاع عن حقوقه في ظل ما اعتبره قرارات مؤثرة على مسار المنافسة.

3 قرارات تصعّد الأزمة

في خطوة تصعيدية واضحة تحرك الأهلي عبر ثلاثة ملفات رئيسية دفعة واحدة واضعًا «كاف» تحت ضغط كبير قبل حسم مصير عدة قضايا:

أولًا: الاحتجاج على التحكيم

تقدم الأهلي باحتجاج رسمي ضد أداء الحكم الإيفواري عيسى سي الذي أدار مواجهة الذهاب في رادس معتبرًا أن بعض قراراته كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل تستوجب المراجعة في ظل أهمية اللقاء وحساسيته.

ثانيًا: توثيق أحداث رادس

لم يكتفِ الأهلي بالشق الفني بل صعّد من موقفه بشأن ما وصفه بـ«التجاوزات الجماهيرية» التي تعرضت لها بعثة الفريق في تونس سواء داخل ملعب رادس أو في محيط فندق الإقامة.

وقام النادي بإرفاق مقاطع فيديو ضمن شكواه الرسمية لتوثيق هذه الأحداث مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفرق المشاركة.

ثالثًا: أزمة تأجيل الاستئناف

يبقى الملف الأكثر سخونة هو احتجاج الأهلي على قرار «كاف» بتأجيل نظر الاستئناف الخاص بعقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب.

وكان من المقرر عقد جلسة النظر في الاستئناف قبل أن يتم تعديل موعدها ثم تأجيلها لأجل غير مسمى رغم اقتراب موعد المباراة وهو ما اعتبره الأهلي إخلالًا بحق قانوني أصيل.

الأهلي يتمسك باللوائح

في خطابه الرسمي شدد الأهلي على ضرورة الالتزام باللوائح مؤكدًا أن الاستئناف يجب حسمه قبل المباراة خاصة أن العقوبة  من وجهة نظره لم تراعِ مبدأ التدرج حيث تم توقيعها بسبب واقعة إلقاء زجاجات مياه وهي المخالفة الأولى من نوعها لجماهيره خلال البطولة باستثناء حادثة سابقة أمام الجيش الملكي.

وطالب النادي بالسماح بحضور جماهيري جزئي على الأقل أسوة بحالات مشابهة في البطولات الأفريقية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

صدام يتجاوز المباراة

تعكس هذه التحركات أن مواجهة الأهلي والترجي لم تعد مجرد مباراة إياب لحسم بطاقة التأهل بل تحولت إلى ملف متكامل تتداخل فيه الجوانب التحكيمية والانضباطية والقانونية.

ومع تصاعد حدة الأزمة يجد «كاف» نفسه أمام اختبار جديد لإدارة واحدة من أكثر القضايا حساسية في وقت يترقب فيه الشارع الكروي الإفريقي قرارات قد يكون لها تأثير مباشر على أجواء المباراة ونتيجتها.

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر.. اعرف حكمها والمأثور عن النبي فيها

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد