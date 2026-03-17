صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي

تتجه الأنظار داخل الكرة الأفريقية نحو أزمة جديدة تشتعل بين الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في صدام يبدو أنه يتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى أروقة القرارات والانضباط.

الأهلي الذي يستعد لمعركة كروية حاسمة على أرضه في استاد القاهرة فتح في الوقت نفسه جبهة موازية مع «كاف» عبر سلسلة من التحركات الرسمية التي وصفها بأنها دفاع عن حقوقه في ظل ما اعتبره قرارات مؤثرة على مسار المنافسة.

3 قرارات تصعّد الأزمة

في خطوة تصعيدية واضحة تحرك الأهلي عبر ثلاثة ملفات رئيسية دفعة واحدة واضعًا «كاف» تحت ضغط كبير قبل حسم مصير عدة قضايا:

أولًا: الاحتجاج على التحكيم

تقدم الأهلي باحتجاج رسمي ضد أداء الحكم الإيفواري عيسى سي الذي أدار مواجهة الذهاب في رادس معتبرًا أن بعض قراراته كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل تستوجب المراجعة في ظل أهمية اللقاء وحساسيته.

ثانيًا: توثيق أحداث رادس

لم يكتفِ الأهلي بالشق الفني بل صعّد من موقفه بشأن ما وصفه بـ«التجاوزات الجماهيرية» التي تعرضت لها بعثة الفريق في تونس سواء داخل ملعب رادس أو في محيط فندق الإقامة.

وقام النادي بإرفاق مقاطع فيديو ضمن شكواه الرسمية لتوثيق هذه الأحداث مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفرق المشاركة.

ثالثًا: أزمة تأجيل الاستئناف

يبقى الملف الأكثر سخونة هو احتجاج الأهلي على قرار «كاف» بتأجيل نظر الاستئناف الخاص بعقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب.

وكان من المقرر عقد جلسة النظر في الاستئناف قبل أن يتم تعديل موعدها ثم تأجيلها لأجل غير مسمى رغم اقتراب موعد المباراة وهو ما اعتبره الأهلي إخلالًا بحق قانوني أصيل.

الأهلي يتمسك باللوائح

في خطابه الرسمي شدد الأهلي على ضرورة الالتزام باللوائح مؤكدًا أن الاستئناف يجب حسمه قبل المباراة خاصة أن العقوبة من وجهة نظره لم تراعِ مبدأ التدرج حيث تم توقيعها بسبب واقعة إلقاء زجاجات مياه وهي المخالفة الأولى من نوعها لجماهيره خلال البطولة باستثناء حادثة سابقة أمام الجيش الملكي.

وطالب النادي بالسماح بحضور جماهيري جزئي على الأقل أسوة بحالات مشابهة في البطولات الأفريقية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

صدام يتجاوز المباراة

تعكس هذه التحركات أن مواجهة الأهلي والترجي لم تعد مجرد مباراة إياب لحسم بطاقة التأهل بل تحولت إلى ملف متكامل تتداخل فيه الجوانب التحكيمية والانضباطية والقانونية.

ومع تصاعد حدة الأزمة يجد «كاف» نفسه أمام اختبار جديد لإدارة واحدة من أكثر القضايا حساسية في وقت يترقب فيه الشارع الكروي الإفريقي قرارات قد يكون لها تأثير مباشر على أجواء المباراة ونتيجتها.