مخاوف في الأهلي قبل موقعة الإياب.. هل يكرر "كاف" سيناريو العقوبات ويغيب ياسر إبراهيم أمام الترجي؟

تتزايد حالة القلق داخل أروقة النادي الأهلي ، قبل مواجهة الإياب الحاسمة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا ليس فقط بسبب نتيجة الذهاب ولكن أيضًا على خلفية الجدل المتصاعد حول تصرف مدافع الفريق ياسر إبراهيم عقب نهاية اللقاء في رادس والذي قد يفتح الباب أمام تحرك تأديبي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

لقطة تثير الجدل.. وبداية الأزمة

شهدت الدقائق التي أعقبت صافرة نهاية المباراة لقطة مثيرة للجدل ، بعدما قام ياسر إبراهيم بحركة بيده باتجاه جماهير الترجي ، اعتبرها البعض إشارة استفزازية لتتحول سريعًا إلى مادة متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الجدل الجماهيري، بل امتد إلى مطالبات رسمية من بعض جماهير الترجي بضرورة تحرك إدارة ناديهم لتقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي ، وفتح تحقيق في الواقعة خاصة في ظل حساسية المواجهة بين الفريقين.

تقرير المراقب.. كلمة السر في القرار

وبحسب تقارير إعلامية ، فإن مراقب المباراة قام بالفعل بتدوين الواقعة ضمن تقريره الرسمي، وهو ما يمنحها ثقلًا قانونيًا قد يدفع لجنة الانضباط في "كاف" للنظر فيها بشكل جدي.

ويعد تقرير الحكم ومراقب اللقاء من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات إلى جانب اللقطات التليفزيونية الرسمية ما يزيد من احتمالية فتح ملف تأديبي ضد لاعب الأهلي.

شبح العقوبة

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاصة المادة 147 على معاقبة أي لاعب يقوم بسلوك استفزازي أو غير أخلاقي تجاه الجماهير أو المنافسين بعقوبات قد تصل إلى الإيقاف ثلاث مباريات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان حالات سابقة أبرزها معاقبة ناصر منسي لاعب الزمالك بالإيقاف ثلاث مباريات للسبب ذاته وهو ما يثير مخاوف حقيقية داخل الأهلي من تكرار السيناريو نفسه.

واقعة أخرى تزيد التعقيد

ولم تكن الإشارة المثيرة للجدل هي اللقطة الوحيدة حيث أظهرت بعض المشاهد المتداولة احتكاكًا بين ياسر إبراهيم وأحد رجال الأمن خلال مغادرته أرضية الملعب وهو ما قد يُدرج ضمن نفس الملف التأديبي ويزيد من تعقيد موقف اللاعب.

الأهلي في موقف حرج قبل الإياب

في ظل هذه التطورات يعيش الجهاز الفني للأهلي حالة من الترقب خاصة أن غياب لاعب بحجم ياسر إبراهيم قبل مواجهة الإياب قد يمثل ضربة دفاعية قوية للفريق الذي يستعد لمباراة مصيرية على ملعب القاهرة الدولي.

ويأمل الأهلي في عدم تصعيد الأمور من جانب الاتحاد الإفريقي خاصة أن الفريق بحاجة إلى كامل قوته من أجل تعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

هل يعاند "كاف" الأهلي من جديد؟

تطرح هذه الواقعة تساؤلات داخل الشارع الكروي المصري حول مدى تعامل الاتحاد الإفريقي مع مثل هذه الحالات وما إذا كان سيتخذ قرارًا صارمًا قد يؤثر على حظوظ الأهلي في البطولة.

ومع اقتراب موعد مباراة الإياب تبقى كل السيناريوهات مفتوحة بين الاكتفاء بتجاهل الواقعة أو إصدار عقوبة قد تقلب حسابات الفريق الأحمر في وقت لا يحتمل فيه أي غيابات مؤثرة.

الحسم في انتظار القرار الرسمي

في النهاية تظل الكلمة الأخيرة بيد لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي ستحدد مصير اللاعب بناءً على التقارير الرسمية والأدلة المتاحة.

وحتى صدور القرار ستبقى جماهير الأهلي تترقب بقلق في انتظار معرفة ما إذا كانت الأزمة ستمر بسلام أم تتحول إلى ضربة جديدة للفريق قبل واحدة من أهم مبارياته في الموسم.