الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لموقعة الترجي الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود المران المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا قبل اللقاء الحاسم الذي سيحدد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

راحة قصيرة بعد العودة من تونس

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الإثنين، عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد خوض مباراة الذهاب أمام الترجي على ملعب رادس.

وجاء قرار الراحة بهدف تخفيف حالة الإجهاد التي تعرض لها اللاعبون بعد رحلة السفر الطويلة، بالإضافة إلى محاولة استعادة التركيز قبل بدء مرحلة الإعداد الأخيرة لمباراة العودة.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة بهدف دون رد خلال مواجهة الذهاب، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة الفريق في لقاء الإياب ويجعل المواجهة القادمة بمثابة مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الأهلي والترجي في القاهرة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لجماهير القلعة الحمراء، حيث يحتاج الفريق لتحقيق الفوز لتعويض خسارة الذهاب وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

المباراة بدون حضور جماهيري

وتقام المواجهة المرتقبة على استاد القاهرة الدولي دون حضور جماهيري، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير الأهلي.

وجاءت العقوبة على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي خلال دور المجموعات من البطولة، ما أدى إلى حرمان الفريق من دعم جماهيره في هذه المواجهة المهمة.

ورغم ذلك، يطمح الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة في النتيجة من أجل مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية التي يسعى الفريق لاستعادة لقبها