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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026 .. استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف، خاصة في ظل أهمية العملة الأمريكية وتأثيرها المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية والأسواق المحلية.

وأظهرت التعاملات المسائية حالة من الثبات في أسعار صرف الدولار مقارنة بآخر تحديثات معلنة داخل البنوك، حيث لم تسجل العملة الأمريكية أي تحركات جديدة أمام الجنيه المصري، لتواصل مستوياتها المسجلة خلال التعاملات السابقة.

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سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 50.32 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره خلال تعاملات اليوم دون تغييرات تذكر.

ويعد سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري أحد المؤشرات المهمة التي يتابعها المتعاملون في الأسواق المالية والمصرفية، باعتباره مرجعًا لحركة أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها التي سجلها الدولار في بنك مصر خلال تعاملات الاثنين 15 يونيو 2026.

ويواصل البنكان تقديم خدمات تداول العملات الأجنبية وفق الأسعار الرسمية المعلنة، بما يتماشى مع حركة السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك فيصل

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع، كما بلغ السعر ذاته في بنك فيصل خلال التعاملات المسائية.

ويعكس هذا التوافق في الأسعار حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في المصرف المتحد 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وتأتي هذه المستويات ضمن نطاقات التداول المستقرة التي شهدتها البنوك المصرية خلال تعاملات الاثنين.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الأخرى العاملة داخل السوق المحلية.

ويواصل بنك الإسكندرية تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة رسميًا خلال ساعات العمل المصرفية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار اليوم داخل البنوك المصرية عبر مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث بلغ 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

ويواصل المصرف تسجيل مستويات سعرية مختلفة مقارنة بعدد من البنوك الأخرى، وفقًا لسياسات التسعير وآليات العرض والطلب الخاصة به.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، ليحافظ على استقراره دون أي تغيرات مقارنة بآخر تحديث معلن.

وتعكس الأسعار المعلنة حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف في الوقت الحالي.

الدولار

لماذا تتغير قيمة الدولار أمام العملات الأخرى؟

يرى خبراء الاقتصاد أن قيمة الدولار الأمريكي تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملة الأمريكية عالميًا.

وتأتي في مقدمة هذه العوامل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم العالمية وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

كما يؤثر الميزان التجاري وحجم الطلب على الدولار في الأسواق العالمية بصورة مباشرة على قيمته، فضلًا عن التطورات السياسية والأحداث المفاجئة التي قد تنعكس على حركة الأسواق المالية وأسعار العملات الدولية.

الدولار

متابعة مستمرة لسعر الدولار في البنوك المصرية

يحظى سعر الدولار اليوم في مصر باهتمام واسع من جانب المواطنين ورجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين، نظرًا لارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والمالية.

ومع استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات الاثنين 15 يونيو 2026، تواصل الأسواق متابعة أي مستجدات قد تطرأ على حركة سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب المتعاملين للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المؤثرة على سوق العملات.

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