القبض على 3 أشخاص يتعاطون المخدرات بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بتعاطى وترويج المواد المخدرة بالمنوفية.





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية)، وبسؤاله قرر بتضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بتعاطى المواد المخدرة وترويجها بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة المركز) ، وضُبط بحوزتهم (2 فرد محلى- كمية لمخدرى "الهيروين ، الآيس" – سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.