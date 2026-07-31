ادعاءات كاذبة ومخطط للهروب من العقوبة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرضه للملاحقة من أحد ضباط الشرطة بمحافظة قنا، واستهداف منزله، وإحداث تلفيات به، وإجراء تحريات على غير الحقيقة؛ مجاملةً لإحدى السيدات.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول، يضم القائم على النشر «مالك مخبز» وآخر «مالك محل منظفات»، يقيمان بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وطرف ثانٍ «ربة منزل» تقيم بالعقار ذاته.

وتبين أن الطرف الأول قام عام 2025 بتركيب وحدات خارجية لأجهزة التكييف ومداخن بمنور العقار، وحال اعتراض السيدة؛ تعديا عليها بالسب، وهدداها، ولوحا لها بإشارات خادشة للحياء، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة بالعقار، وحررت بشأن الواقعة عدة محاضر، وصدر حكم قضائي في أحدها بحبس المتهمين لمدة عامين، لإدانتهما باستعراض القوة والترويع والبلطجة، فيما اتخذ مالك محل المنظفات الإجراءات القانونية بشأن الحكم الصادر ضده.

وأمكن ضبط القائم على النشر، وبمواجهته؛ اعترف بصدور الحكم القضائي ضده، وبنشر مقطع الفيديو المشار إليه؛ في محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وبمواجهته؛ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.