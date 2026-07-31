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كونكاكاف يرفض مقترح الفيفا بشأن بيع حصص كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونكاكاف يرفض مقترح الفيفا بشأن بيع حصص كأس العالم

كونكاكاف
كونكاكاف
مجدي سلامة

رفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) اقتراح الفيفا ببيع حصصه في كأس العالم خلال اجتماع عُقد أمس الخميس، لكنه لم يُقدم على خطوة مماثلة لخطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة البطولة العالمية، بينما أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل اتخاذ موقفه.

وأعرب الاتحاد الإقليمي لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي عن قلقه البالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الاقتراح، وضيق المهلة الزمنية، وعدم وجود أي مراجعة أو موافقة من الهيئات الإدارية المختصة في الفيفا.

أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) في بيان صحفي أن "المناقشة عززت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة". وأضاف البيان: "لهذه الأسباب، رفض الكونكاكاف واتحاداته الأعضاء الـ 41 المقترح".

وفي وقت لاحق، صرح الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن الفيفا أبلغه بالمقترح في 28 يوليو ، وأنه سيقدم للاتحادات الأعضاء معلومات ووثائق إضافية من خلال سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة قبل اتخاذ القرار.

رد الاتحاد المكسيكي

وأضاف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له: "سيكمل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عملية الدراسة والتحليل هذه لاتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة تطوير كرة القدم المكسيكية على أفضل وجه"، دون أن يوضح ما إذا كان يؤيد قرار الكونكاكاف برفض المقترح.

كونكاكاف الفيفا كأس العالم

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