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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بنت أصول.. شاهد لحظة بكاء هنا الزاهد بجنازة والد تامر حسني

هنا الزاهد بجنازة والد تامر يفاجئ
هنا الزاهد بجنازة والد تامر يفاجئ
محمد سعيد

تأثرت الفنانة هنا الزاهد، خلال جنازة والد الفنان تامر حسني، التي أقيمت عصر اليوم الجمعة 31 يوليو بمسجد الدجوي بمدينة السادس من أكتوبر. 

ودخلت هنا الزاهد، في حالة بكاء حزنا على وفاة والد صديقها تامر حسني، في مشهد اثار الإنتباه. 

هنا الزاهد بجنازة والد تامر حسني 

جنازة والد تامر حسني 

انتهت مراسم جنازة والد الفنان تامر حسني، منذ قليل، من مسجد الدجوي في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربون. 

وشهدت جنازة والد تامر حسني، حضور والدته وطليقته بسمة بوسيل، والفنان عمرو مصطفى، والفنان عصام السقا، والفنانة هنا الزاهد. 

وسيطرت علامات الحزن والصدمة على الفنان تامر حسني، خلال جنازة والده اليوم الجمعة عقب صلاة العصر. 

وبدا تامر حسني، وشقيقه حسام متأثران بشكل كبير خلال الجنازة وتشييع الجثمان، وعلى وجههما ملامح الصدمة والحزن. 

وفاة والد تامر حسني 

وتوفي والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله الى أحد المستشفيات. 

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".

تأجيل حفلات تامر حسني 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، اليوم، عن تأجيله؛ نظرًا لوفاة والده. 

وتابع البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى الشركة والد الفنان تامر حسني، المغفور له بإذن الله، الأستاذ حسني شريف عباس، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأضافت:ونظرًا لهذا الظرف الإنساني الأليم، تعلن الشركة تأجيل حفل افتتاح مهرجان “يلا ساحل” بمدينة العلمين الجديدة، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الجمعة 31 يوليو، وكذلك تأجيل حفل مهرجان جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد 2 أغسطس، إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

واستكمل البيان: كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهور الكريم، والقائمين على مبادرة يلا ساحل، وإدارة مهرجان جرش، وجميع الجهات المنظمة والشركاء، على تفهمهم وتعاونهم في هذا الظرف الاستثنائي. 

واختتم البيان: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

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