قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف
العاصمة الجديدة تستقبل رئيس جمهورية مدغشقر..صور
خيانة من أقرب الناس.. شقيق يتورط في ابتزاز شقيقته مقابل المال بأسيوط
أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لحظة وصول جثمان والد تامر حسني لأداء صلاة الجنازة.. بث مباشر

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
محمد سعيد

وصل قبل قليل جثمان والد الفنان تامر حسني، إلى مسجد الدجوي بمدينة السادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر. 

وتواجد في صلاة الجنازة عدد من أصدقاء تامر حسني، وكان في مقدمتهم الفنان عمرو مصطفى، الذي كان أول الحضور. 

وفاة والد تامر حسني 

وتوفي والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله الى أحد المستشفيات. 

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".

تأجيل حفلات تامر حسني 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، والذي كان من المقرر اقامته في الساحل الشمالي، اليوم، عن تأجيله، نظرًا لوفاة والده. 

وتابع البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى شركة TH Production والد الفنان تامر حسني، المغفور له بإذن الله، الأستاذ حسني شريف عباس، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتابع البيان: ونظرًا لهذا الظرف الإنساني الأليم، تعلن الشركة تأجيل حفل افتتاح مهرجان “يلا ساحل” بمدينة العلمين الجديدة، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الجمعة 31 يوليو، وكذلك تأجيل حفل مهرجان جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد 2 أغسطس، إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

واستكمل البيان: كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهور الكريم، والقائمين على مبادرة يلا ساحل، وإدارة مهرجان جرش، وجميع الجهات المنظمة والشركاء، على تفهمهم وتعاونهم في هذا الظرف الاستثنائي.

واختتم البيان: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 

تامر حسني والد الفنان تامر حسني والد تامر حسني وفاة والد تامر حسني تأجيل حفلات تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

سعر الدولار

ما اتغيرش.. سعر الدولار في مصر الآن

البنوك المركزية الكبرى تتبع مسارًا حذرًا وسط ضغوط التضخم وتقلبات الاقتصاد العالمي

البنوك المركزية الكبرى تتبع مسارًا حذرًا وسط ضغوط التضخم وتقلبات الاقتصاد العالمي

سعر الذهب

نزل 55 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد