تبون يعلن حدادًا وطنيًا ثلاثة أيام في حادث المرور المأساوي ببومرداس

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم، إثر حادث المرور المأساوي الذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن وفاة 25 شخصًا، وفق المعطيات الواردة.

وقال الرئيس تبون، في بيان تعزية، إنه تلقى بـ«مزيد من الأسى والحزن العميقين» نبأ حادث المرور المميت، معربًا عن أسفه العميق لفقدان عدد من أبناء الجزائر، ومحمّلًا ما وصفهم بـ«مجرمي وإرهاب الطرقات» مسؤولية ما آلت إليه الفاجعة.

وأكد الرئيس الجزائري أن العدالة «ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة» عقب استكمال التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث، مشددًا على ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الفاجعة.

وأعرب تبون عن تضامنه مع أسر الضحايا، مقدمًا إليهم أخلص التعازي، كما ترحم على أرواح المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما توجه الرئيس الجزائري بالدعاء للمصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وبمناسبة هذه الفاجعة، أعلن تبون حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الجمعة، على أن تُنكّس خلالها الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني، حدادًا على أرواح ضحايا الحادث.

