قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف
العاصمة الجديدة تستقبل رئيس جمهورية مدغشقر..صور
خيانة من أقرب الناس.. شقيق يتورط في ابتزاز شقيقته مقابل المال بأسيوط
أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤولية مشتركة .. لماذا لا يعوض دور الأب أو الأم في بناء شخصية الأبناء؟

تربية الأطفال
تربية الأطفال
محمد البدوي

تمثل الأسرة الركيزة الأساسية في بناء شخصية الأبناء، ويؤكد المتخصصون أن نجاحها لا يعتمد فقط على توفير الاحتياجات المادية، بل يرتبط بوجود توازن حقيقي بين الأدوار التي يؤديها الأب والأم داخل المنزل؛ فالتربية عملية متكاملة تتطلب المتابعة والاحتواء والحوار والدعم النفسي إلى جانب الرعاية المعيشية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأبناء والمجتمع.

الأب مع الأبناء

مسؤولية الأب داخل الأسرة 

 وفي هذا السياق، شدد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير الأسري، على أن دور الأب لا يقتصر على الإنفاق، مؤكدًا أن وجوده الفعّال في حياة أبنائه لا يقل أهمية عن أي مسؤولية أخرى داخل الأسرة.

وأكد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير الأسري، أن استقرار الأسرة ونجاحها لا يتحققان بالإنفاق المادي فقط، وإنما يعتمدان على التعاون الحقيقي بين الأب والأم في تربية الأبناء، موضحًا أن لكل طرف دورًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه أو أن يحل أحدهما محل الآخر.

توفير متطلبات المعيشة

وخلال لقائه في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أوضح أن دور الأب يتجاوز توفير متطلبات المعيشة، ليشمل الدعم النفسي، والحوار المستمر، والاحتواء، ومتابعة الأبناء في مختلف مراحل حياتهم، مؤكدًا أن هذه الجوانب لا تقل أهمية عن المسؤوليات المالية.

كيف توازن الأم بين عملها ومتابعة الأبناء دراسيًا ؟

وأشار إلى أن الأب، رغم انشغاله بالعمل لتأمين حياة كريمة لأسرته، يجب أن يحرص على تخصيص وقت لأبنائه، لأنهم بحاجة إلى الاهتمام والتوجيه والكلمة الطيبة بقدر حاجتهم إلى توفير احتياجاتهم المعيشية.

ضرب الأبناء للصلاة

وأضاف أن التربية مسؤولية مشتركة بين الوالدين، وأن نجاح كل منهما في أداء دوره يسهم في تكوين شخصية متوازنة للأبناء، وينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وتماسكها.

أجيال قادرة على تحمل المسؤولية

واختتم الخبير الأسري حديثه بالتأكيد على أن المجتمع القوي يبدأ من أسرة مستقرة نفسيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن تعاون الأب والأم في التربية يمثل الأساس لبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والإسهام في تنمية المجتمع.

تربية الأبناء تربية الطفل الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

نبيه بري يدين تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

نبيه بري يدين تفجيرات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

زيلينسكي يؤكد شن غارات على ثلاثة مراكز لوجستية ومحطة بحرية في روسيا

زيلينسكي يؤكد شن غارات على ثلاثة مراكز لوجستية ومحطة بحرية في روسيا

فرنسا ترحب بالاتفاق بشأن سلاح "حماس".. وتثمّن جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا

فرنسا ترحب بالاتفاق بشأن سلاح "حماس".. وتثمّن جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد