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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نجل عم الشيخ صالح الجعفري.. وفاة الدكتور كمال عباس عميد الأسرة الجعفرية

وفاة الدكتور كمال عباس عميد الأسرة الجعفرية
وفاة الدكتور كمال عباس عميد الأسرة الجعفرية
محمد شحتة

توفي منذ قليل، الدكتور كمال عباس صالح الجعفري، عميد الأسرة الجعفرية، ونجل عم الشيخ صالح الجعفري، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة عزاء الراحل في وقت لاحق.

يُعد لدكتور/ كمال عباس صالح، أحد أبرز رواد جراحة وطب الأسنان في السودان، ومن الجيل المؤسس الذي وضع اللبنات الأولى وتولى قيادة كلية طب الأسنان بجامعة الخرطوم، والتي تُعتبر أم كليات طب الأسنان في البلاد.

من هو كمال عباس؟

تخرّج كمال عباس، في جامعة بغداد بجمهورية العراق، والتي كانت حينها واحدة من أعرق المنارات الأكاديمية المرموقة لتأهيل الكوادر الطبية العربية، وبعد عودته إلى السودان، كان ضمن الكوكبة الأولى من الأطباء والعلماء الذين ساهموا في تأسيس مدرسة طب الأسنان في سبعينيات القرن الماضي (عام 1971)، قبل أن يتم ترفيعها لاحقاً لتصبح كلية مستقلة كاملة الأركان تتبع لجامعة الخرطوم.

تولى منصب عميد الكلية، وخلال فترة قيادته عمل بجدارة على تطوير المناهج التعليمية وتوسيع برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، إلى جانب اعتماد الكلية كمركز رسمي للامتحانات الدولية مثل الزمالة الأيرلندية.

ساهم الراحل في تدريب وتخريج أجيال متعاقبة من أطباء الأسنان السودانيين الذين انتشروا محلياً وإقليمياً ودولياً، كما عُرف بأبحاثه وإسهاماته التي رفدت الساحة العلمية، تاركاً خلفه سيرة عطرة وعلماً يُنتفع به.

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