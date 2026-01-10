قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شيخ الأزهر يستقبل صالح الجعفري شيخ عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية بالمشيخة

عبد الرحمن محمد

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ محمد صالح الجعفري، شيخ عموم الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية، والشيخ حسين الجعفرى والشيخ صالح محمد صالح الجعفري، بمشيخة الأزهر. 


وكتب شيخ الطريقة الجعفرية عبر حسابه على فيس بوك: لقاؤنا والشيخ حسين الجعفري والشيخ صالح محمد صالح الجعفري مع فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد الجندي مدير معهد البحوث وفى معيتنا المستشار ياسر نصر والمستشار محمد نصر اليوم بمشيخة الأزهر.



ومن جانبه هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالِم الجليل الدكتور محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة المتفرِّغ بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر؛ بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة اللغة العربيَّة وبلاغتها وتراثها؛ حيث ألَّف أكثر من 30 كتابًا علميًّا رصينًا، تعد من أهم المراجع العلمية المعاصرة في هذا المجال، إضافة إلى عقد مئات المجالس العلمية في رحاب الجامع الأزهر الشريف لشرح كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

وأكد شيخ الأزهر، أن تكريم العلامة محمد أبو موسى بهذه الجائزة إنما يعكس المكانة العلمية الرفيعة التي يحظى بها، ويجسد قيمة عطائه العلمي الجاد في خدمة علوم الإسلام، مشيرًا إلى أنه قدم نموذجًا متميزًا في الجمع بين عمق الفهم، ودقة المنهج، ورصانة البيان، وأسهم بعلمه وجهده في ربط أجيال من الطلاب بتراثهم العلمي الأصيل، داعيًا الله تعالى أن يبارك في علمه وعطائه، وأن يديم نفعه للأزهر الشريف وللأمة الإسلامية.

