قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن العقوبات التي ستصدرها لجنة الانضباط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي.


وقال أحمد شوبير، عبر صفحته على «فيس بوك»: «عقوبة الأهلي والجيش الملكي، أنا عندي مفاجأتين، معلوماتي إن في جلسة استماع هتحصل، لو طبقا للوائح الأهلي هياخد ماتش أو اتنين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ، لكن القصة ماشية دلوقتي في سكة غريبة جدًا إن موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، هو اللي بيدور الأمور وعاوز يعمل توازن».


وأضاف: «أنا بلفت نظر النادي الأهلي أنه احتمال قائم أو كبير أو وارد إن يبقي في تخطي للوائح، اللوائح بتقول ماتش أو اتنين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ، لكن معلوماتي وأتمنى تكون غلط يعني، موتسيبي عاوز يعمل توازن زي ما وقفت او منعت جمهور الجيش الملكي أمنع جمهور الأهلي».

وتابع: «أنا منبه من دلوقتي أهو قد يكون المعلومات غير دقيقة وهو عاوز يعملها توازن ودايما بيبقي في نوع من أنواع التأخير يعني أرجو الأهلي يحط عينه في وسط راسه، الاحتمال الخروج عن اللوائح»

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

شوبير كاف مباراة الأهلي والجيش الملكي لجنة الانضباط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مروان عثمان

بقرار توروب.. الأهلي يقرر التفاوض مع سيراميكا كليوباترا لشراء مروان عثمان

ابراهيم سعيد

أطيب الناس.. إبراهيم سعيد ينعى إسلام شقيق الفنانة زينة بكلمات مؤثرة

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل: لا أنشغل بكلام الكارهين والحاقدين

بالصور

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد