شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن العقوبات التي ستصدرها لجنة الانضباط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، في أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي.



وقال أحمد شوبير، عبر صفحته على «فيس بوك»: «عقوبة الأهلي والجيش الملكي، أنا عندي مفاجأتين، معلوماتي إن في جلسة استماع هتحصل، لو طبقا للوائح الأهلي هياخد ماتش أو اتنين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ، لكن القصة ماشية دلوقتي في سكة غريبة جدًا إن موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي، هو اللي بيدور الأمور وعاوز يعمل توازن».



وأضاف: «أنا بلفت نظر النادي الأهلي أنه احتمال قائم أو كبير أو وارد إن يبقي في تخطي للوائح، اللوائح بتقول ماتش أو اتنين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ، لكن معلوماتي وأتمنى تكون غلط يعني، موتسيبي عاوز يعمل توازن زي ما وقفت او منعت جمهور الجيش الملكي أمنع جمهور الأهلي».

وتابع: «أنا منبه من دلوقتي أهو قد يكون المعلومات غير دقيقة وهو عاوز يعملها توازن ودايما بيبقي في نوع من أنواع التأخير يعني أرجو الأهلي يحط عينه في وسط راسه، الاحتمال الخروج عن اللوائح»

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.