بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| لقاء جماهيري مع أهالي قرية بغداد بمركز باريس.. والاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تعزيزًا للتواصل المجتمعي وتطلعات المواطنين ..
محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية بغداد بمركز باريس

عقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عقب مشاركتها أهالي قرية بغداد بمركز باريس الإفطار الرمضاني، اليوم ، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع المواطنين، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ؛ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة؛ والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد؛ والأستاذ سلامة علي محمد رئيس المركز ؛ والقيادات التنفيذية والشعبية، وذلك في إطار الحرص على التواصل المجتمعي مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ميدانيًا.

واستمعت المحافظ خلال اللقاء لعدد من المطالب والمقترحات ، موجهًة الجهات المعنية بدراستها ووضع حلول مناسبة لتنفيذها، جاء أبرزها:

◾مراجعة موقف عدد (60) منزلًا تابعًا لهيئة التعمير؛ للوقوف على أوضاعها القانونية والفنية.

◾ متابعة إنهاء إجراءات تقسيمات أراضي الشباب بالقرية وتدبير إمام للمسجد؛ تلبيةً لاحتياجات الأهالي الدينية.

◾تشكيل لجنة من المركز لمعاينة عدد (50) منزلًا ريفيًا بأرض الملك؛ للتحقق من الموقف القانوني والالتزام بالضوابط.

◾التنسيق بين المركز والإدارة العامة للري لمتابعة أعطال الآبار على أن تتحمّل المحافظة نسبة (50%) من التكاليف مناصفةً مع الاهالى.

◾إدراج إنشاء مدرسة إعدادية جديدة ضمن خطة العام القادم، وفق مؤشرات الكثافة الطلابية واحتياجات التوسع التعليمي.

◾متابعة حصر مشكلات الصرف الصحي، بالتوازي مع قرب أنطلاق المرحلة الثانية لمشروعات «حياة كريمة» بمركزي الخارجة وباريس.

◾مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات للعمل على تقوية شبكة المحمول بنطاق القرية.

◾دراسة إمكانية زيادة ساعات تشغيل الآبار الحكومية خلال موسم القمح؛ دعمًا للانتاج وتعظيمًا للاستفادة من الموارد المائية.

نائب محافظ الوادى الجديد يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، فعاليات الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف ،اليوم ، بحضور فضيلة الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، والدكتور عمر عبدالكريم مدير عام الوعظ بالمحافظة، والقس تواضروس زغلول ، ممثل عن كنيسة السيدة العذراء بالخارجة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والدعوية ؛ وذلك في إطار احتفالات الأزهر الشريف بجهوده المتواصلة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ المنهج الوسطي كتقليد سنوى على مستوى المحافظات.

وتضمن الاحتفال  فقرات متنوعة عكست عراقة الأزهر الشريف وريادته؛ حيث استُهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات قرآنية ، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول مسيرة الأزهر الشريف في خدمة العلم والدعوة ، وتسليط الضوء على جهود قطاع المعاهد الأزهرية والوعظ في خدمة كتاب الله، ونشر المنهج القويم، إلى جانب استعراض نماذج نسائية مضيئة ودور بيت العائلة المصرية، وأبناء الأزهر في دولة التلاوة، ورعاية الطلاب الوافدين.

وفي كلمته خلال الاحتفال؛ أكد نائب محافظ الوادي الجديد أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والاعتدال، وحصنًا راسخًا في مواجهة التحديات وتقدير العلماء ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأزهرية بما يدعم جهود بناء الوعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى النشء والشباب. كما ثمّن الدور الدعوي والتعليمي الذي تضطلع به المنطقة الأزهرية وقطاع الوعظ في نشر صحيح الدين وتعزيز مفاهيم الوسطية والتسامح.

واختُتمت الفعاليات بفقرة إنشادية دينية عبّرت عن الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، وسط إشادة الحضور بمستوى التنظيم وتكامل الرسائل التوعوية التي حملها الاحتفال.

محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض "  أهلًا رمضان " بقرية بغداد بباريس

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، معرض" أهلًا رمضان " بقرية بغداد بمركز باريس، وذلك خلال زيارتها للمركز لمشاركة أهالي القرية الإفطار الرمضاني وعقد لقاء جماهيري، والوقوف علي مطالب المواطنين ومشاكلهم، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وشددت على تكثيف جهود توفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق بين المراكز ومديرية التموين؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

 كما أشادت بتنوع المنتجات المعروضة من سلع تموينية ودواجن وخضروات وفاكهة بنسبة تخفيض تبلغ ٢٠٪ عن مثيلاتها في الأسعار الخارجية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

أرشيفية
تسلا
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
