توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي

أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، الخميس، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر اشتباك مسلح بين قوات الأمن الكوبية وزورق سريع قادم من الولايات المتحدة.



وأوضحت السلطات أن القتلى الأربعة كانوا على متن الزورق، فيما أصيب ستة آخرون من ركابه، إضافة إلى إصابة قائد زورق تابع لحرس الحدود الكوبي خلال تبادل إطلاق النار.



وأضافت الوزارة أن المهاجمين المصابين جرى إجلاؤهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، دون الكشف عن هوياتهم أو دوافعهم.



ويأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين كوبا وواشنطن، بعد تشديد الولايات المتحدة القيود على شحنات النفط إلى الجزيرة، ما زاد الضغوط الاقتصادية على الحكومة الكوبية.