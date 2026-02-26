قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
أخبار العالم

توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي

توتر جديد بين كوبا والولايات المتحدة بعد حادث زورق مسلح
توتر جديد بين كوبا والولايات المتحدة بعد حادث زورق مسلح
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، الخميس، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر اشتباك مسلح بين قوات الأمن الكوبية وزورق سريع قادم من الولايات المتحدة.


وأوضحت السلطات أن القتلى الأربعة كانوا على متن الزورق، فيما أصيب ستة آخرون من ركابه، إضافة إلى إصابة قائد زورق تابع لحرس الحدود الكوبي خلال تبادل إطلاق النار.


وأضافت الوزارة أن المهاجمين المصابين جرى إجلاؤهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، دون الكشف عن هوياتهم أو دوافعهم.


ويأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين كوبا وواشنطن، بعد تشديد الولايات المتحدة القيود على شحنات النفط إلى الجزيرة، ما زاد الضغوط الاقتصادية على الحكومة الكوبية.

