قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام القيادات يُشعل الحلقة 8 من «رأس الأفعى».. انقسام الجماعة وانفجار الغضب
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

الطفل محمد
الطفل محمد
أحمد العيسوي

بعد اثني عشر يومًا من البحث والترقب والدعاء، أسدل الستار على مأساة الطفل محمد أحمد السيد، الذي فقدته أسرته في مياه الساحل الشمالي، بعدما نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بعدد من الغواصين المتطوعين، اليوم الأربعاء، في العثور على جثمانه. خبر العثور عليه لم يكن نهاية سعيدة كما تمنت والدته، بل كان صدمة قاسية أنهت رحلة أمل طويلة عاشتها الأسرة بين رجاء ويقين ممزوج بالخوف.

انهيار الأم.. وانطفاء آخر خيط أمل

منذ اللحظة التي أُبلغت فيها الأم بالعثور على جثمان نجلها، دخلت في حالة انهيار تام. اثنا عشر يومًا كانت تقف خلالها يوميًا على الشاطئ، تمشي لساعات طويلة تحت الشمس والبرد، تحدق في الأمواج، تسأل الصيادين والمارة، وتتشبث بأي خبر قد يعيد إليها صغيرها حيًا.

كانت تؤمن أن البحر قد يخفيه لكنه لن يأخذه إلى الأبد، وأن معجزة ما قد تعيده إليها. لكن مع انتشال الجثمان، انتهت كل الأمنيات دفعة واحدة، وتحول الانتظار إلى حقيقة موجعة لا تحتمل.

تفاصيل العثور على الجثمان

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إن الجثمان تم انتشاله من شاطئ أبو تلات، الذي يبعد قرابة 100 كيلومتر عن موقع الغرق في منطقة العلمين. وأوضح أن فرق البحث واصلت جهودها على مدار الأيام الماضية، رغم صعوبة الأحوال الجوية واتساع نطاق البحث.

وأشار إلى أن التيارات البحرية لعبت دورًا كبيرًا في تحرك الجثمان لمسافة بعيدة عن مكان الحادث، ما صعّب مهمة تحديد موقعه في الأيام الأولى.

البحر يخطف طفلًا في صندوق صيد

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 فبراير الجاري، حين جرفت الأمواج الطفل محمد، البالغ من العمر 10 سنوات، في المنطقة المواجهة لأحد فنادق العلمين، تزامنًا مع العاصفة الترابية التي ضربت البلاد في ذلك اليوم.

وبحسب شهود عيان، أظهرت كاميرات المراقبة الطفل وهو يتشبث بصندوق “فلين” أبيض يُستخدم في حفظ أدوات صيد الأسماك، بعدما سقط في المياه أثناء اللعب. ظل متماسكًا للحظات في عرض البحر، قبل أن يسحبه التيار بعيدًا عن الشاطئ، في مشهد مؤلم وثّقته العدسات وعجزت الأيدي عن تغييره.

جهود بحث لم تتوقف

من جانبه، قال حمدي عامر، أحد أقارب الطفل، إن فريق “غواصين الخير” المتطوعين، بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، قام بتمشيط المنطقة الممتدة من مارينا (7) حتى مارينا (1)، مرورًا بقرية الأحلام، وصولًا إلى شاطئ أبو تلات، حيث تم العثور على الجثمان.

وأكد أن عمليات البحث استمرت على مدار 12 يومًا، وسط تضامن واسع من المتطوعين والأهالي، الذين لم يدخروا جهدًا في محاولة العثور على الطفل.

 

برحيل محمد، لم تنتهِ القصة، بل بدأت مرحلة أخرى من الألم لعائلة فقدت طفلها في لحظة لعب بريئة تحولت إلى فاجعة، والأم التي كانت تبحث كل يوم في البحر عن معجزة، عادت هذه المرة لتودع صغيرها إلى مثواه الأخير.

الساحل الشمالي الأم الشمس مارينا الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

اللقاء

محافظ الإسماعيلية يستقبل المواطنين في أول لقاء بديوان عام المحافظة

محافظ دمياط

محافظ دمياط يشيد بخطوط الإنتاج بمصانع الأثاث بالمدينة الصناعية

محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية

محافظة الإسكندرية: تخصيص رقم واتساب لتلقي شكاوى تقطيع المسافات

بالصور

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد