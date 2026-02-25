قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
كيفية صلاة الوتر.. هل يجوز أداؤها 5 ركعات؟ | الإفتاء توضح

صلاة الوتر
صلاة الوتر
أحمد سعيد

يبحث كثيرون ونحن في شهر رمضان المبارك عن كيفية صلاة الوتر 3 ركعات حيث تعد صلاة الوتر من السنن التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وسّع الشرع في هيئاتها تيسيراً على العباد وفي السطور التالية نتعرف على كيفية أدائها.

كيفية صلاة الوتر وعدد ركعاتها

وفي البداية، قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمصلي أداء صلاة الوتر 3 ركعات وبتشهد واحد فقط، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بـ 3 ركعات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات له سابقة، أنه يجوز للمصلي أداء الوتر ركعة واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يتيسر للمسلم.

كيفية صلاة الوتر

وفي السياق ذاته، جاءت السنة المطهرة لتؤكد مشروعية الوتر وأهمية أدائها، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوترُ حقٌّ، فمَن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يُوترَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يُوترَ بواحدةٍ فليفعلْ".

وكان عدد من الفقهاء قد أوجزوا القول بشأن كيفية صلاة الوتر في 3 حالات ويمكن أن نعمل بإحداها وهي:

  • الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح.
  • الحالة الثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن «النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك». رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي.
  • الحالة الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الوتر بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة، وذلك كالمغرب.

وقت أداء صلاة الوتر وقيام الليل

يبدأ وقت صلاة قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء ويستمر حتى طلوع الفجر، ولكن الوقت الأفضل لهذه الصلاة هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- ينزل إلى السماء في الثلث الأخير كما رُوي في الحديث: «إذا مضى شطرُ اللَّيل، أو ثُلُثاهُ، ينزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: هل من سائِلٍ يُعطى؟ هل من داعٍ يُستجابُ له؟ هل من مُستغفرٍ يُغفرُ له؟ حتَّى ينفجر الصُّبح».وفي أي وقت صلّى فيه المسلم فإنّه ينال الأجر والثواب بإذن الله تعالى.

وبالنسبة إلى عدد ركعات صلاة الليل؛ فإنّ المسلم يصلّي ما يشاء من الركعات مثنى مثنى، ولو صلّى المسلم إحدى عشر ركعةً مع الوتر فهو أفضل، لأنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فعل ذلك كما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

كيفية أداء صلاة الوتر كيفية صلاة الوتر كيفية صلاة الوتر وعدد ركعاتها صلاة الوتر صلاة الوتر 3 ركعات دار الإفتاء الإفتاء الوتر صلاة الصلاة

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

لوتس إميرا 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

محمد عادل إمام وميرنا جميل

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

دايو لانوس 2

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

