وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

رنا عصمت

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماى فيسبوك، طبق مثالي للعزومات أو كوجبة مميزة للعائلة تنفع للسحور وللافطار من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم.

البطاطس المهروسة المحشية باللحم والجبن 

 المكونات:

 3–5 حبات بطاطس كبيرة

 50 جم زبدة غير مملحة

 حزمة شبت طازج مفروم ناعم

 ملح، بابريكا مدخنة، فلفل أسود، أوريجانو (حسب الرغبة)

 500 جم لحم مفروم

 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

 2 فص ثوم مفروم

 1 فلفل رومي أحمر مفروم

 1 حبة طماطم كبيرة مفرومة

 70 جم معجون طماطم

 حزمة بقدونس مفروم

 100 جم جبن موزاريلا مبشور

 طريقة التحضير:

- تحضير البطاطس

- قشّري البطاطس وقطّعيها مكعبات.

- اسلقيها في ماء مملح لمدة 15–20 دقيقة حتى تصبح طرية.

- صفّيها جيدًا واتركيها تبرد قليلًا.

هرس البطاطس

- في وعاء كبير، أضيفي البطاطس المسلوقة والزبدة.

- اهرسي جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا.

- أضيفي الشبت، البابريكا المدخنة، الملح، الفلفل الأسود، والأوريجانو.

- تذوّقي وعدّلي التتبيل حسب الرغبة، ثم اتركيها جانبًا.

  تحضير الحشوة

- في مقلاة على نار متوسطة، اطهي اللحم المفروم حتى يتحمر.

- أضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبل البصل.

- أضيفي الفلفل الرومي والطماطم واتركيها تُطهى 5 دقائق حتى تطرى.

- أضيفي معجون الطماطم وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

- أطفئي النار وأضيفي البقدونس المفروم.

تشكيل الأعشاش

- سخّني الفرن على 190°م (375°F).

- بطّني صينية بورق زبدة.

-شكّلي البطاطس المهروسة إلى دوائر، واضغطي في المنتصف لتكوين تجويف يشبه العش.

الحشو والخبز

- املئي كل عش بخليط اللحم.

-رشي جبن الموزاريلا فوق كل قطعة.

-اخبزي لمدة 15 دقيقة أو حتى يذوب الجبن ويصبح فقاعي.

تنفع للسحور وللافطار طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم البطاطس المهروسة البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم طريقة=البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

