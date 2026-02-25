تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماى فيسبوك، طبق مثالي للعزومات أو كوجبة مميزة للعائلة تنفع للسحور وللافطار من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم.
البطاطس المهروسة المحشية باللحم والجبن
المكونات:
3–5 حبات بطاطس كبيرة
50 جم زبدة غير مملحة
حزمة شبت طازج مفروم ناعم
ملح، بابريكا مدخنة، فلفل أسود، أوريجانو (حسب الرغبة)
500 جم لحم مفروم
1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم
1 فلفل رومي أحمر مفروم
1 حبة طماطم كبيرة مفرومة
70 جم معجون طماطم
حزمة بقدونس مفروم
100 جم جبن موزاريلا مبشور
طريقة التحضير:
- تحضير البطاطس
- قشّري البطاطس وقطّعيها مكعبات.
- اسلقيها في ماء مملح لمدة 15–20 دقيقة حتى تصبح طرية.
- صفّيها جيدًا واتركيها تبرد قليلًا.
هرس البطاطس
- في وعاء كبير، أضيفي البطاطس المسلوقة والزبدة.
- اهرسي جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا.
- أضيفي الشبت، البابريكا المدخنة، الملح، الفلفل الأسود، والأوريجانو.
- تذوّقي وعدّلي التتبيل حسب الرغبة، ثم اتركيها جانبًا.
تحضير الحشوة
- في مقلاة على نار متوسطة، اطهي اللحم المفروم حتى يتحمر.
- أضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى يذبل البصل.
- أضيفي الفلفل الرومي والطماطم واتركيها تُطهى 5 دقائق حتى تطرى.
- أضيفي معجون الطماطم وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- أطفئي النار وأضيفي البقدونس المفروم.
تشكيل الأعشاش
- سخّني الفرن على 190°م (375°F).
- بطّني صينية بورق زبدة.
-شكّلي البطاطس المهروسة إلى دوائر، واضغطي في المنتصف لتكوين تجويف يشبه العش.
الحشو والخبز
- املئي كل عش بخليط اللحم.
-رشي جبن الموزاريلا فوق كل قطعة.
-اخبزي لمدة 15 دقيقة أو حتى يذوب الجبن ويصبح فقاعي.