وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، افتتح وحدة متخصصة في السكتة الدماغية وفق أعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في تصريحات لتقرير ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوحدات الحالية للسكتة الدماغية في مصر تبلغ 175 وحدة، منها 13 وحدة أولية و62 وحدة شاملة.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 265 وحدة لضمان تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن وحدة السكتة الدماغية في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة تعتمد على منظومة علاجية شاملة، تضم أقسام الطوارئ، وأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وسرير مخصص لحقن مذيبات الجلطات، إلى جانب وحدة القسطرة المخية، ووحدة متخصصة لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، ما يتيح تشخيصًا سريعًا وتدخلًا علاجيًا مبكرًا لضمان أفضل رعاية للمرضى.