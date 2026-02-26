فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده

وجّه الناقد الرياضي فتحي سند رسالة غير متوقعة، بعد تصدّر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب فتحي سند: «علشان كلامي يكون منطقي، الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه، ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، بعدما اعتلى الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، عقب الفوز على زد بنتيجة 2-1.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة أيضًا، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل 29 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.