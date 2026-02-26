قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
رنا عصمت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة البلوجر الشابة فرح جمال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في خبر صادم انتشر وأثار حالة كبيرة من الحزن بين متابعيها.

رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال و اخر رسالة لها للبنات | عالم الفن | بوابة الدولة

ووفقا لموقع “كيلافند كلينك” لايوجد سبب واحد للإصابة بمرض السرطان، ولكن هناك بعض العوامل تزيد من احتمالية حدوثه، أهمها: 

1-الوراثة :

 إذا كان لديك أفراد من عائلتك البيولوجية مثل الوالدين، الأشقاء، الأجداد، مصابين بمرض السرطان، فأنت أكثر عرضة للإصابة به.


2-التدخين: 

 يزيد تدخين التبغ أو استخدام السجائر الإلكترونية من احتمالية إصابتك بسرطان الرئة والمريء والبنكرياس والفم.


3-سوء التغذية :

قد تزيد الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، كما أنك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض إذا لم تمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا.


4-العلاج الهرموني:

 تكون النساء اللواتي يتناولن العلاج الهرموني البديل أو وسائل منع الحمل الهرمونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرحم .

وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة مؤلمة مع المرض..

قدمت توعية عن المرض.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد صراعها مع السرطان

وكانت فرح جمال تلفت الأنظار خلال الأشهر الماضية بعد ما قررت مشاركة تجربتها الشخصية مع المرض، وتحويل معاناتها إلى رسالة توعية للفتيات، موضحة خطوات اكتشافها للمرض، ومؤكدة أن ما مرت به قد يحدث لأي فتاة تعيش حياة طبيعية دون مؤشرات مسبقة.

ونعاها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مايان السيد، التي حرصت على توجيه رسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية.

وبحسب ما تم تداوله، بدأت رحلة فرح مع المرض بشكل مُفاجئ، ومع مرور الوقت اكتشفت أن العلاج الذي تلقته في البداية لم يكن مناسبًا لطبيعة الورم، ما استدعى تغيير الخطة العلاجية والبدء من جديد، في وقت كان فيه المرض يزداد تعقيدًا.

وكانت تتعرض البلوجر فرح لتعليقات قاسية وانتقادات غير مبررة، إلا أنها كانت ترد بثبات، مؤكدة أنها غير خائفة من الموت، وأن لكل إنسان رحلته الخاصة.


 

بعد وفاه البلوجر فرح جمالاسباب تكشف إصابتك بالسرطان وفاة البلوجر الشابة فرح جمال مرض الأورام مرض السرطان وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة مؤلمة مع المرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

Galaxy S25

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

أجهز ماك

بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

زوهو

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد