بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل

تصدرت النجمة ريهام حجاج تريند مواقع البحث جوجل؛ بعد الحلقة الـ 8 من مسلسل توابع، حيث تلقت إشادة كبيرة بأدائها في هذه الحلقة، خاصة مشهد المواجهة، وقتلها لأسماء أبو الزيد.



مسلسل توابع الحلقة 8

بدات الحلقة 8 من مسلسل توابع، باستضافة إخلاص لـ طارق، زوج شهيرة، وجلوسهما على العشاء، وتسأله شهيرة عن حاله في بُعدهما؛ ليعرب عن اشتياقه الشديد لها ولابنتهما.

وتقرر شهيرة أن تكثف ظهورها على السوشيال ميديا، وتقرر عمل قناة على اليوتيوب وحسابا على إنستجرام، وتبدأ في الترويج لهما، وذهبت لتستقيل من عملها؛ معبرة عن ذلك بقولها: "مش هشتغل غصب عني تاني".

ثم تبلغ شهيرة، سلمى، أن ليلى حدثتها لتعزمها لديها في المنزل؛ مما جعل سلمى ترفض ذلك بشدة، إلي جانب أن أشرف اعتقد أن ليلى ستصلح من أمورها مع شهيرة، ولكن سلمى تؤكد له أن ليلى كل ما يهمها أن تهدم منزل شهيرة، وأفصحت له عن زواج ليلى من طارق سرًّا.

وتذهب شهيرة إلى الجيم؛ لتحدث طارق عن قرار استقالتها، ولكن لم تجده، وعندما تتصل به؛ تعلم أنه في إجازة، ولكن في الوقت ذاته تقابل مديره السابق، ويبلغها عن استقالة طارق، وأنه يستعد للعمل مجددًا مع ليلى عزام في جيم آخر.

وتذهب شهيرة لتعاتب طارق، ويكون مبرره أنه يريد أن تكون حياتهما أفضل، ويؤكد لشهيرة أن ليلى هي من صممت على عمله معها.

وتقرر سلمى في الوقت ذاته، أن تترك العمل لدى أشرف، وتبلغه بقرارها، ولكنه يحاول أن يقنعها، خاصة أن شهيرة تحتاجها.

وعن سبب عدم وقوف أشرف بجانبها بدلا من سلمى؛ فيخبرها أن شهيرة لن تثق به.

وفي الوقت ذاته يسترجع أشرف ذكرياته مع شهيرة، وكيف جعلها تثق به وتحبه، وفي آخر الطريق “خذلها”، ويترجى أشرف من سلمى ألا تتركه، وتحذر سلمى شهيرة من ذهابها إلى ليلى.

وتنتهي أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل توابع بالمواجهة الأولى بين ليلى وشهيرة، التي تتضمن عتابًا طويلًا عن سرقة ليلى لحياة شهيرة بأكملها، وتصفها ليلى بأنها نرجسية، وتعلمها ليلى بأن طارق طلقها غيابيًا وتزوج ليلى، وتثبت لها هذا الحديث بورقة الطلاق؛ مما يجعل شهيرة في حالة من الصدمة، وتتصل شهيرة بسلمى، وتقول لها أن ليلى ماتت، وتغلق الهاتف.