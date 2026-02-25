رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل

يواصل برنامج "رامز ليفل الوحش" تصدر نسب المُشاهدة ويصل إلي أرقام قياسية تتجاوز الـ 415 مليون مُشاهدة في أول خمس أيام فقط من عرضه عبر الصفحات الرسمية المُختلفة.



في ظاهرة تليفزيونية مُتجددة ولافته حصدت أول خمس حلقات لبرنامج "رامز ليفل الوحش" التي عرضتها الصفحات الرسمية لشبكة قنواتMBC مصر، وصفحات الفنان رامز جلال عبر منصات التواصل الإجتماعي المُختلفة "فيس بوك، إنستجرام، تيك توك، يوتيوب"، والتي تنشر مقاطع من حلقات البرنامج خلال أول خمس أيام فقط من شهر رمضان ما يصل إلي 415 مليون مشاهدة في إكتساح تام لنسب المُشاهدة والأرقام الخاصة بنسب المُشاهدة لأي برنامج.



يُذكر أن برنامج "رامز ليفل الوحش" يُقدم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويشهد في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.



وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، مُصطفي غريب، أسماء جلال، غادة عبد الرازق، غادة عادل، شيماء سيف، كارولين عزمي يارا السكري، رحمة محسن، سماح أنور، هنا الزاهد، زيزو، مروان عطيه، عمرو الدردير والعديد من النجوم الآخرين.



يُعرض برنامج "رامز ليفل الوحش" حصرياً عبر شبكة قنوات " MBCمصر" خلال شهر رمضان 2026، عقب آذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً يومياً.