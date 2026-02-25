قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل

رامز ليفل الوحش
رامز ليفل الوحش
محمد نبيل

يواصل برنامج "رامز ليفل الوحش" تصدر نسب المُشاهدة ويصل إلي أرقام قياسية تتجاوز الـ 415 مليون مُشاهدة في أول خمس أيام فقط من عرضه عبر الصفحات الرسمية المُختلفة.


في ظاهرة تليفزيونية مُتجددة ولافته حصدت أول خمس حلقات لبرنامج "رامز ليفل الوحش" التي عرضتها الصفحات الرسمية لشبكة قنواتMBC  مصر، وصفحات الفنان رامز جلال عبر منصات التواصل الإجتماعي المُختلفة "فيس بوك، إنستجرام، تيك توك، يوتيوب"، والتي تنشر مقاطع من حلقات البرنامج خلال أول خمس أيام فقط من شهر رمضان ما يصل إلي 415 مليون مشاهدة في إكتساح تام لنسب المُشاهدة والأرقام الخاصة بنسب المُشاهدة لأي برنامج.

يُذكر أن برنامج "رامز ليفل الوحش" يُقدم برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويشهد في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. 

وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، مُصطفي غريب، أسماء جلال، غادة عبد الرازق، غادة عادل، شيماء سيف، كارولين عزمي يارا السكري، رحمة محسن، سماح أنور، هنا الزاهد، زيزو، مروان عطيه، عمرو الدردير والعديد من النجوم الآخرين.
 

يُعرض برنامج "رامز ليفل الوحش" حصرياً عبر شبكة قنوات " MBCمصر" خلال شهر رمضان 2026، عقب آذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً يومياً.

رامز ليفل الوحش برنامج رامز ليفل الوحش رامز جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد