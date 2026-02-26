عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر

تحدث عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عن تقييمه لأداء مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن الوضع الذي وصل إليه النادي في الفترة الأخيرة، رغم إدراكه لوجود ظروف قهرية قد تكون خارجة عن إرادة المجلس الحالي.

وأوضح الجنايني، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»، أن طموحه تجاه الزمالك أكبر بكثير مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أنه لو عاد به الزمن لن يندم على أي خطوة اتخذها سابقًا، لكنه لا يتوقع أن يخوض المجلس الحالي الانتخابات المقبلة للنادي.

موقف الجنايني من انتخابات الزمالك

وحسم الجنايني موقفه من الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه لن يكون على رأس قائمة انتخابية.

وشدد على أنه يعتبر نفسه خادمًا لنادي الزمالك في أي موقع، سواء داخل المنظومة أو خارجها.

كواليس لجنة التخطيط ودور ميدو

وتطرق الجنايني للحديث عن لجنة التخطيط التي ضمته إلى جانب أحمد حسام ميدو وحازم إمام، موضحًا أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة كان فصل ملف كرة القدم عن باقي قطاعات النادي لتحقيق قدر أكبر من الاحترافية في الإدارة.

ولفت إلى أن ميدو هو من رشح جون إدوارد للعمل داخل المنظومة.

حقيقة دور الجنايني في رحيل أحمد سيد زيزو

ونفى الجنايني تدخله في ملف رحيل أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لم يكن سببًا في انتقاله، وأن تدخله اقتصر على الأمتار الأخيرة فقط.

كما كشف أن المنشور الذي كتبه بشأن صورة عقد اللاعب جاء بناءً على طلب مباشر من زيزو نفسه.

وأشار إلى أن الزمالك وافق على عرض نيوم السعودي لضم اللاعب مقابل 3.5 مليون دولار، إضافة إلى مليون دولار تُسدد بعد 6 أشهر، مع اشتراط عدم فسخ التعاقد خلال عام ونصف، وهو البند الذي رفضه النادي السعودي.

ونفى تمامًا وصول العرض إلى 6 ملايين دولار، كما شدد على عدم وجود أي عروض قطرية، مؤكدًا أن العرض الوحيد كان من نيوم