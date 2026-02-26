قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض
غلطة سراي يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في مباراة ملحمية
نائب الرئيس الأمريكي: لدينا أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي
عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر
رحلة مُؤلمة انتهت بالوفاة .. البلوجر فرح جمال تُلهم الفتيات برسالتها قبل الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجنايني: غير راضٍ عن حال الزمالك.. وطموحي أكبر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تحدث عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عن تقييمه لأداء مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن الوضع الذي وصل إليه النادي في الفترة الأخيرة، رغم إدراكه لوجود ظروف قهرية قد تكون خارجة عن إرادة المجلس الحالي.

وأوضح الجنايني، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»، أن طموحه تجاه الزمالك أكبر بكثير مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أنه لو عاد به الزمن لن يندم على أي خطوة اتخذها سابقًا، لكنه لا يتوقع أن يخوض المجلس الحالي الانتخابات المقبلة للنادي.

موقف الجنايني من انتخابات الزمالك

وحسم الجنايني موقفه من الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه لن يكون على رأس قائمة انتخابية.

وشدد على أنه يعتبر نفسه خادمًا لنادي الزمالك في أي موقع، سواء داخل المنظومة أو خارجها.

كواليس لجنة التخطيط ودور ميدو

وتطرق الجنايني للحديث عن لجنة التخطيط التي ضمته إلى جانب أحمد حسام ميدو وحازم إمام، موضحًا أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة كان فصل ملف كرة القدم عن باقي قطاعات النادي لتحقيق قدر أكبر من الاحترافية في الإدارة.

ولفت إلى أن ميدو هو من رشح جون إدوارد للعمل داخل المنظومة.

حقيقة دور الجنايني في رحيل أحمد سيد زيزو

ونفى الجنايني تدخله في ملف رحيل أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لم يكن سببًا في انتقاله، وأن تدخله اقتصر على الأمتار الأخيرة فقط.

كما كشف أن المنشور الذي كتبه بشأن صورة عقد اللاعب جاء بناءً على طلب مباشر من زيزو نفسه.

وأشار إلى أن الزمالك وافق على عرض نيوم السعودي لضم اللاعب مقابل 3.5 مليون دولار، إضافة إلى مليون دولار تُسدد بعد 6 أشهر، مع اشتراط عدم فسخ التعاقد خلال عام ونصف، وهو البند الذي رفضه النادي السعودي.

ونفى تمامًا وصول العرض إلى 6 ملايين دولار، كما شدد على عدم وجود أي عروض قطرية، مؤكدًا أن العرض الوحيد كان من نيوم

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

جيهان خليل

ظهور مميز لجيهان خليل خلال حلقات مسلسل درش

خالد الصاوي

رفضت التعرض لزنا المحارم.. خالد الصاوي: لو كنت أبًا لبنات لرفضت تقديم "عمارة يعقوبيان"

أحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 9.. أحمد مالك يبدأ فى تجارة الأعضاء لينقذ هدى المفتي

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد