أحمد مدبولي ينقذ البنك الأهلي.. هدف قاتل يمنح الفريق 3 نقاط غالية

حقق نادي البنك الأهلي انتصارًا مهمًا على حساب نظيره فاركو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليحصد ثلاث نقاط غالية تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

مواجهة متكافئة على ستاد القاهرة

أقيمت المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء تنافسية قوية بين الفريقين، حيث اتسمت المواجهة بالندية والانضباط التكتيكي من الجانبين. وحاول كل فريق فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، مع تبادل للاستحواذ والهجمات، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن المهاجمين خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، ارتفع نسق المباراة بشكل ملحوظ، خاصة مع سعي كل فريق لخطف هدف يمنحه الأفضلية. وكثّف البنك الأهلي من ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة، مستغلًا تراجع فاركو نسبيًا إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على نقطة التعادل.

أحمد مدبولي يحسمها في الوقت القاتل

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 82، عندما نجح أحمد مدبولي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة داخل الشباك، مانحًا فريقه هدفًا ثمينًا أشعل المدرجات ومنح البنك الأهلي الأفضلية في توقيت صعب.

ترتيب الفريقين بعد الجولة 19

بهذا الفوز، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مواصلًا نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد فاركو عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر، ليواصل معاناته في صراع الهبوط، ويصبح مطالبًا بتصحيح المسار سريعًا خلال الجولات المقبلة إذا أراد تحسين موقعه في جدول المسابقة