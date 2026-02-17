الظهور الأول.. ماذا قدم كهربا في مشاركته بديلا أمام البنك الأهلي؟

سجل اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” ظهوره الأول بقميص إنبي، بعدما شارك بديلًا خلال مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي.

ودفع الجهاز الفني للفريق البترولي بكهربا في الشوط الثاني، في خطوة لبدء مشواره رسميًا مع إنبي، وسط ترقب جماهيري لمستواه خلال المرحلة المقبلة.

وكان نادي إنبي قد أعلن رسميًا إتمام تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف النادي البترولي عن منح "كهربا" الرقم 10، ما يعكس المراهنة الكبيرة على إمكانياته في قيادة هجوم الفريق واستعادة بريقه من جديد في الدوري المصري.

محمود كهربا خلال مشاركته الأولى مع إنبي

عدد الدقائق: 17

المحاولات: 0

إجمالي عدد الاختبارات التي تم اجتيازها: 3 (1 صحيح)

استقبال الكرة: 4

فقدان الكرة: 3