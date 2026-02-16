طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

السمان بالفريك من الأكلات الشرقية الفاخرة التي تُقدم في العزومات والمناسبات، لكنه في الحقيقة يمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات واضحة. إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل سمان بالفريك ناجحة بطعم يشبه المطاعم، فإليكِ الوصفة الكاملة مع أسرار الطهي التي تضمن لكِ نتيجة مذهلة، للشيف دينا على .

المكونات:

أولًا: السمان

4 حبات سمان منظفة جيدًا

عصير ليمونة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة سبع بهارات

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ورق لورا + حبهان (اختياري للسلق)

ثانيًا: الفريك

2 كوب فريك مغسول ومصفى

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

3 أكواب مرق (يفضل مرق السمان)

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة قرفة خفيفة (اختياري)

طريقة التحضير:



1- تتبيل السمان

اغسلي السمان جيدًا بالماء والليمون، ثم جففيه.

تبّليه بالملح والفلفل والبهارات من الداخل والخارج، واتركيه نصف ساعة في الثلاجة ليتشرب التتبيلة.

2- سلق السمان

في حلة على النار، ضعي السمان مع ماء ساخن وورق اللورا والحبهان.

اتركيه يغلي ثم خففي النار واتركيه ينضج لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

احتفظي بالمرق لاستخدامه في طهي الفريك.

طريقة عمل الفريك للسمان

في حلة على النار، سخني السمن أو الزيت.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.

أضيفي الفريك وقلبيه دقيقة حتى يتشوح.

أضيفي المرق الساخن والملح والفلفل.

اتركيه يغلي ثم خففي النار وغطي الحلة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

حشو السمان بالفريك

بعد أن يبرد السمان قليلًا، احشي كل طائر بكمية مناسبة من الفريك دون ضغط زائد.

يمكن غلقه بخلة أسنان حتى لا يخرج الحشو أثناء التسوية.

تحمير السمان

للحصول على لون ذهبي شهي:

في طاسة بها ملعقة سمن، حمّري السمان من جميع الجهات حتى يأخذ لونًا جميلًا.

السمان بالفريك



أو

ضعيه في صينية وادهنيه بقليل من السمن وأدخليه فرن ساخن 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر.

أسرار نجاح سمان بالفريك

لا تفرطي في سلق السمان حتى لا يجف.

استخدام مرق السمان يعطي الفريك طعمًا غنيًا.

يمكن إضافة مكعب زبدة صغيرة داخل كل سمانة قبل التحمير لزيادة الطراوة.

قدّمي الطبق ساخنًا ليحافظ على نكهته.

طريقة التقديم

رصّي الفريك في طبق تقديم واسع، وضعي فوقه السمان المحمر.

يمكن تزيينه بالبقدونس أو المكسرات المحمصة حسب الرغبة.

يُقدّم بجانب سلطة خضراء أو طحينة.

القيمة الغذائية

السمان غني بالبروتين وقليل الدهون مقارنة ببعض أنواع الطيور الأخرى، بينما الفريك مصدر ممتاز للألياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.