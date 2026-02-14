قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

السرطان يهدد النساء.. هل السمنة والهرمونات السبب؟

السرطان يهدد النساء
السرطان يهدد النساء
هاجر هانئ

تزيد السمنة وعدم التوازن الهرموني والخمول البدني بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء، خاصة بالنسبة لسرطان الثدي وبطان الرحم والقولون والمستقيم. الدهون الزائدة ترفع مستويات هرمون الاستروجين والالتهاب، مما يعزز نمو الورم. يقول الخبراء إنه حتى فقدان الوزن بنسبة 10 في المائة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتغييرات النظام الغذائي الصحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابة بالسرطان ويحسن البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل.

تلعب المرأة دورا رئيسيا في الأسر والمجتمعات، مما يجعل ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء مصدر قلق متزايد للصحة العامة. وفقا للدكتور. كارثيك كي إس، استشاري الأورام الجراحية، مستشفى كي إم سي، عوامل نمط الحياة مثل السمنة، وعدم التوازن الهرموني، والخمول البدني تزيد بشكل كبير من حدوث العديد من أنواع السرطان لدى النساء.

السمنة وخطر الإصابة بالسرطان لدى النساء

تم الاعتراف بوزن الجسم الزائد كعامل خطر رئيسي للسرطانات المتعددة. تشير الدراسات إلى أن 10 في المائة على الأقل من أنواع السرطان مرتبطة بالسمنة. "ترتبط السمنة بزيادة الإصابة بالسرطان لدى النساء. قال الدكتور إن السمنة المرضية يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنحو سبع مرات وسرطان المريء خمس مرات. كارثيك. تواجه النساء المصابات بالسمنة خطرا أكبر من:

سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث

سرطان بطانة الرحم أو سرطان الرحم

سرطان المبيض

سرطان القولون والمستقيم

سرطان الكلى أو خلايا الكلى

سرطان البنكرياس والكبد

سرطان غدي في المريء

يمكن أن تزيد السمنة المرضية من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم بما يقرب من سبع مرات وسرطان المريء خمس مرات. بالإضافة إلى حدوثها، ترتبط السمنة أيضا بارتفاع معدل الوفيات المرتبطة بالسرطان. وأضاف: "يمكن أن تزيد السمنة أيضا من معدل الوفيات بعد السرطان".

كيف تدفع الدهون الزائدة نمو الورم؟

وفقا للدكتور. يمكن أن تؤثر السمنة أو زيادة الوزن على جسمك بعدة طرق تحرز السرطان. الأنسجة الدهنية الزائدة فقط:

يزيد من الالتهاب المزمن

يرفع الأنسولين وعوامل النمو الشبيهة بالأنسولين

يخلق بيئة مؤيدة للورم

يقمع وظيفة المناعة

"تخلق السمنة أيضا بيئة مثبطة للمناعة في الجسم، وبالتالي تعزز السرطان." تزيد التغيرات الهرمونية، مثل ارتفاع هرمون الاستروجين الناشئ عن الدهون، من فرص الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم بعدة أضعاف. وقال إن الخمول والسلوك المستقر يمكن أن يعزز السمنة والالتهاب والاختلالات الهرمونية وبالتالي يؤدي إلى السرطان في الجسم".

تنتج الأنسجة الدهنية أيضا مستويات أعلى من هرمون الاستروجين، خاصة في النساء بعد انقطاع الطمث. يزيد هرمون الاستروجين المرتفع بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم. هذه التغيرات الهرمونية، جنبا إلى جنب مع الالتهاب، يمكن أن تعزز نمو الورم والانبثاث.

هل يمكن أن يقلل فقدان الوزن من خطر الإصابة بالسرطان؟

الأخبار المشجعة هي أن فقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. وفقا لدراسات مختلفة، حتى انخفاض وزن الجسم بنسبة 5 إلى 10 في المائة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم والقولون والمستقيم. قال الدكتور: "يمكن للنساء بعد انقطاع الطمث اللواتي خفضن الوزن عن قصد تقليل الإصابة بسرطان الثدي والرحم والقولون والمستقيم".


 

أظهرت جراحة السمنة فوائد كبيرة، مما يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تصل إلى 50 في المائة لدى الأفراد المعرضين لخطر كبير.

المصدر: times now news

السمنة هرمون الاستروجين سرطان الثدي سرطان الرحم المناعة

المزيد

