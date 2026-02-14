محافظ الشرقية يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 120 قرية و970 عزبة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تحديث الأحوزة العمرانية لـ 120 قرية بمراكز (أبو حماد - ديرب نجم – فاقوس - بلبيس – الزقازيق - وأولاد صقر) بالإضافة إلى 970 عزبة بمراكز المحافظة، وذلك وفقا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع إتجاهات المدينة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وثمن المحافظ، جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخاصة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لإنهاء تحديث كافة مخططات المحافظة خلال العام الماضي، لإتاحة فرص أكبر للمواطنين بتلك المدن للتوسع الأفقي والرأسي للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية و توفير سكن آمن لهم.

وشمل مخطط تحديث الأحوزة العمرانية - وفق بيان صحفي للمحافظة، اليوم السبت- مدن الزقازيق - منشأة أبو عمر- بلبيس، فيما يجري حاليا المخطط الإستراتيجي لمدن منيا القمح ـ ديرب نجم ـ والإبراهيمية، وبدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن فاقوس - ههيا - وأبوحماد خلال العام الجاري.

كما يجري إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق ويجري إنهاء المخططات التفصيلية لمدن منشأة أبو عمر- الحسينية - القنايات - وصان الحجر القبلية، وتم اعتماد المخطط الإستراتيجي لـ 15 قرية بالقرار الوزاري للقرى المستحدثة، وتم بالفعل تحديث المخطط الإستراتيجي لـ 120 قرية بمراكز الزقازيق، ديرب نجم، أبو حماد، بلبيس، أولاد صقر، وفاقوس) وفي انتظار اعتماد القرار الوزاري الخاص بتحديث تلك القرى حتى يتسنى العمل بها.

ويجري استكمال تحديث المخطط الإستراتيجي لباقي قرى مراكز ( الزقازيق - ديرب نجم ـ أبو حماد ـ أولاد صقر ـ فاقوس ـ وبلبيس) بإجمالي 137 قرية،كما سيتم بدء حديث المخطط الإستراتيجي للقرى التابعة لمراكز الإبراهيمية 18 قرية ـ منيا القمح 81 قرية ـ مشتول السوق 14 قرية ـ الحسينية 30 قرية - وههيا 28 قرية).

وبالنسبة للعزب قال المهندس حازم الاشمونى إنه تم اعتماد الحيز العمراني لـ 970 عزبة خلال عام 2025-2026 بإجمالي 679 عزبة معتمدة، و291 أخرى تم تحديثها؛ ليصبح إجمالي العزب المعتمدة على مستوى المحافظة 3748.