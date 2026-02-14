قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 120 قرية و970 عزبة

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
أ ش أ

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تحديث الأحوزة العمرانية لـ 120 قرية بمراكز (أبو حماد - ديرب نجم – فاقوس - بلبيس – الزقازيق - وأولاد صقر) بالإضافة إلى 970 عزبة بمراكز المحافظة، وذلك وفقا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع إتجاهات المدينة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وثمن المحافظ، جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخاصة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لإنهاء تحديث كافة مخططات المحافظة خلال العام الماضي، لإتاحة فرص أكبر للمواطنين بتلك المدن للتوسع الأفقي والرأسي للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية و توفير سكن آمن لهم.

وشمل مخطط تحديث الأحوزة العمرانية - وفق بيان صحفي للمحافظة، اليوم السبت- مدن الزقازيق - منشأة أبو عمر- بلبيس، فيما يجري حاليا المخطط الإستراتيجي لمدن منيا القمح ـ ديرب نجم ـ والإبراهيمية، وبدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن فاقوس - ههيا - وأبوحماد خلال العام الجاري.

كما يجري إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الزقازيق ويجري إنهاء المخططات التفصيلية لمدن منشأة أبو عمر- الحسينية - القنايات - وصان الحجر القبلية، وتم اعتماد المخطط الإستراتيجي لـ 15 قرية بالقرار الوزاري للقرى المستحدثة، وتم بالفعل تحديث المخطط الإستراتيجي لـ 120 قرية بمراكز الزقازيق، ديرب نجم، أبو حماد، بلبيس، أولاد صقر، وفاقوس) وفي انتظار اعتماد القرار الوزاري الخاص بتحديث تلك القرى حتى يتسنى العمل بها.

ويجري استكمال تحديث المخطط الإستراتيجي لباقي قرى مراكز ( الزقازيق - ديرب نجم ـ أبو حماد ـ أولاد صقر ـ فاقوس ـ وبلبيس) بإجمالي 137 قرية،كما سيتم بدء حديث المخطط الإستراتيجي للقرى التابعة لمراكز الإبراهيمية 18 قرية ـ منيا القمح 81 قرية ـ مشتول السوق 14 قرية ـ الحسينية 30 قرية - وههيا 28 قرية).

وبالنسبة للعزب قال المهندس حازم الاشمونى إنه تم اعتماد الحيز العمراني لـ 970 عزبة خلال عام 2025-2026 بإجمالي 679 عزبة معتمدة، و291 أخرى تم تحديثها؛ ليصبح إجمالي العزب المعتمدة على مستوى المحافظة 3748.

محافظ الشرقية تحديث الأحوزة العمرانية الأحوزة العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

أرشيفية

السعودية.. وزارة الحج والعمرة توقف شركتي سياحة مصريتين بسبب مخالفات في السكن

خلال اللقاء

وزير الخارجية السوري يلتقي رئيس إقليم كردستان في ميونيخ

فيكتور أوربان

رئيس الوزراء الهنجاري: أوروبا اتخذت قرارا بالدخول في حرب مع روسيا بحلول عام 2030

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد