سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور

تعزز علامة سوإيست من تواجدها في السوق الإماراتي، بتقديم عدد من الإصدارات ومنها S08 موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

القدرات الفنية لسيارة سوإيست S08

تأتي السيارة سوإيست S08 بمحرك تيربو 1500 سي سي مع قدرات هجينة بمحرك كهربائي، وقوة إجمالية قدرها 204 حصان، وتأتي السيارة بمحرك آخر بقوة 181 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار.

سوإيست S08

وتقدم السيارة من خلال نسخة أخرى ذات محرك تيربو سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 250 حصانًا، و390 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة سوإيست S08 إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة أفضل زمن للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بحوالي 7.8 ثواني.

تصميم وتجهيزات سوإيست S08

ترتكز السيارة سوإيست S08 على قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، بينما تقدم بمقدمة حادة الشكل ذات مصابيح حادة تعمل بتقنية LED، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية تعتمد على اللون الاسود والفضي، بالإضافة إلى مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وإضاءة نهارية، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة.

سوإيست S08

وتضم السيارة سوإيست S08 إضاءة داخلية محيطة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية لعرض الوسائط المتعددة يصل قياسها إلى 15.6 بوصة، وشاحن لاسلكي، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.

سعر السيارة سوإيست S08 موديل 2026 في الإمارات

تقدم سوإيست S08 موديل 2026 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 113 ألف درهم.