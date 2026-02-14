قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي واي دي تزيح الستار عن أتو 3 إيفو الجديدة.. صور

BYD أتو 3 إيفو
صبري طلبه

كشفت BYD الصينية عن تقديم نسختها الجديدة "أتو 3 إيفو"، في خطوة تعزز من استمرار توسع العلامة الصينية في قطاع السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، من عائلة الـ SUV.

محركات وأداء BYD أتو 3 إيفو

تعتمد بي واي دي أتو 3 إيفو على محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، مع توفر نسختين من حيث القوة، الفئة الأولى تولد 230 كيلوواط، أي ما يعادل 308 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، بينما تقدم الفئة الأعلى أداءً قوة تصل إلى 330 كيلوواط، ما يوازي 443 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 580 نيوتن متر.

ووفقًا لهذه الأرقام، تتسارع السيارة BYD أتو 3 إيفو من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوانٍ في النسخة القياسية، وتنخفض المدة إلى 3.9 ثوانٍ في الفئة الأقوى، ما يضعها ضمن السيارات الكهربائية ذات الطابع الرياضي.

سيارة BYD أتو 3 إيفو ومدى القيادة 

يتراوح مدى السير في أتو 3 إيفو بين 510 و650 كيلومترًا بحسب الفئة ونمط القيادة، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 74.88 كيلوواط ساعة، مدعومة ببنية كهربائية جديدة بجهد 800 فولت، بينما يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 25 دقيقة.

مقصورة وتصميم BYD أتو 3 إيفو

تضم المقصورة لوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة لعرض بيانات القيادة والطاقة، إلى جانب شاشة لمس مركزية قياس 15.6 بوصة تدعم التطبيقات الذكية وأنظمة الربط مع الهواتف المحمولة مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث.

وتتوفر خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية وأنظمة السيارة المختلفة، وتشمل التجهيزات كذلك نظام تشغيل وإيقاف عبر البصمة، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وإضاءة داخلية محيطة.

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.720 متر، ويبلغ طولها الإجمالي 4.455 متر، مع عرض يصل إلى 1.875 متر وارتفاع يبلغ 1.615 متر، لتندرج ضمن فئة الـSUV المدمجة، وتظهر الملامح الرياضية من خلال الجنوط ذات التصميم العصري، إضافة إلى مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED.

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
