اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تطلق سيارة لمنافسة لاند كروزر بقوة 784 حصانًا

BYD Great Tang 2026
BYD Great Tang 2026
عزة عاطف

تستعد شركة BYD لإطلاق طرازها الرائد الجديد كليًا "Great Tang" (ويعرف أيضًا باسم Tang 9 أو Datang) خلال النصف الأول من عام 2026. 

تضع الشركة الصينية هذا الطراز في قمة سلسلة "Dynasty" الفاخرة، مستهدفة منافسة سيارات الـ SUV العريقة مثل تويوتا لاند كروزر. 

وتأتي السيارة كنسخة الإنتاج التجاري من الطراز الاختباري "Dynasty-D" الذي ظهر في معرض شنجهاي، محملة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصينية في مجالات الأداء والذكاء الاصطناعي.

أداء مذهل يتجاوز 780 حصانًا ونظام دفع ثلاثي المحركات

تعتمد بي واي دي "جريت تانج" على منصة "Super e-Platform" المتطورة، حيث تتوفر بنسخ كهربائية بالكامل (BEV) وأخرى هجينة (PHEV). 

وتنتج النسخة الأعلى أداءً قوة تصل إلى 784 حصانًا (585 كيلوواط) بفضل نظام الدفع الكلي المكون من ثلاثة محركات كهربائية. 

هذا الإعداد يمنح السيارة تسارعًا من السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، وهو رقم استثنائي لسيارة SUV يتجاوز طولها 5.2 متر، مما يجعلها تتفوق بوضوح على المنافسين التقليديين في اختبارات القوة والانطلاق.

فخامة "الدايناستي" وتقنية God’s Eye للقيادة الذاتية

تجسد "جريت تانج" مفهوم الفخامة الصينية الحديثة، حيث تأتي بمقصورة توفر خيارات 6 أو 7 مقاعد مع استخدام جلود النابا الفاخرة وتطعيمات الخشب الطبيعي. 

تقنيًا، تعد السيارة أول طراز يحصل على نظام "God's Eye" للقيادة الذكية المدعوم بتقنية "LiDAR"، مما يمنحها قدرات فائقة في التعرف على العوائق والقيادة الذاتية على الطرق السريعة. 

كما تضم المقصورة شاشة "DiLink" الدوارة العملاقة، ونظام إضاءة محيطية تفاعلي، بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي متكيف يضمن راحة الركاب في مختلف ظروف الطريق.

أبعاد عملاقة وتصميم Dragon Face المستقبلي

تفرض السيارة هيبتها بأبعاد خارجية ضخمة، حيث يتراوح طولها بين 5263 و5302 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3130 ملم، مما يجعلها أكبر من لاند كروزر 300. 

وتتبنى السيارة لغة التصميم "Dragon Face" المحدثة، والتي تتميز بمقدمة هجومية ومصابيح LED نحيفة تتصل بشريط ضوئي خلفي يعزز عرض السيارة. 

كما زودت السيارة بجنوط مقاس 21 إنش وتصميم انسيابي يساعد في تحسين المدى الكهربائي وتقليل ضوضاء الرياح داخل المقصورة.

السعر المتوقع وفرص التواجد في السوق المصري

من المتوقع أن يبدأ سعر بي واي دي "Great Tang" في السوق الصينية من حوالي 400.000 يوان (ما يعادل 57.500 دولار أمريكي)، مما يضعها في فئة السيارات الفاخرة الميسورة. 

وفي مصر، ومع الافتتاح الرسمي لتوكيل بي واي دي للسيارات الكهربائية "ManDream" في فبراير 2026، يتوقع وصول هذا الطراز كطلب خاص أو ضمن خطة التوسع للنصف الثاني من العام، خاصة مع توجه الدولة نحو دعم السيارات الكهربائية والهجينة ذات التكنولوجيا المتقدمة.

سعر BYD جريت تانج مواصفات BYD Great Tang 2026 منافسة بي واي دي ولاند كروزر تقنية Gods Eye أسرع SUV صينية 2026

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

طبيب المنوفية

إخلاء سبيل الطبيب المعتدى عليه بمستشفى الباجور بكفالة 10 الاف جنيه

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

هاجر احمد

ظهور لافت لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

في ذكرى رحيله.. عبدالسلام أمين رائد الفوازير وشاعر الكلمة الوطنية الصادقة

في ذكرى رحيله.. عبدالسلام أمين رائد الفوازير وشاعر الكلمة الوطنية الصادقة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية
طريقة عمل البقلاوة التركية

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

