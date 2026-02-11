بي واي دي تطلق سيارة لمنافسة لاند كروزر بقوة 784 حصانًا

تستعد شركة BYD لإطلاق طرازها الرائد الجديد كليًا "Great Tang" (ويعرف أيضًا باسم Tang 9 أو Datang) خلال النصف الأول من عام 2026.

تضع الشركة الصينية هذا الطراز في قمة سلسلة "Dynasty" الفاخرة، مستهدفة منافسة سيارات الـ SUV العريقة مثل تويوتا لاند كروزر.

وتأتي السيارة كنسخة الإنتاج التجاري من الطراز الاختباري "Dynasty-D" الذي ظهر في معرض شنجهاي، محملة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصينية في مجالات الأداء والذكاء الاصطناعي.

أداء مذهل يتجاوز 780 حصانًا ونظام دفع ثلاثي المحركات

تعتمد بي واي دي "جريت تانج" على منصة "Super e-Platform" المتطورة، حيث تتوفر بنسخ كهربائية بالكامل (BEV) وأخرى هجينة (PHEV).

وتنتج النسخة الأعلى أداءً قوة تصل إلى 784 حصانًا (585 كيلوواط) بفضل نظام الدفع الكلي المكون من ثلاثة محركات كهربائية.

هذا الإعداد يمنح السيارة تسارعًا من السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.9 ثانية فقط، وهو رقم استثنائي لسيارة SUV يتجاوز طولها 5.2 متر، مما يجعلها تتفوق بوضوح على المنافسين التقليديين في اختبارات القوة والانطلاق.

فخامة "الدايناستي" وتقنية God’s Eye للقيادة الذاتية

تجسد "جريت تانج" مفهوم الفخامة الصينية الحديثة، حيث تأتي بمقصورة توفر خيارات 6 أو 7 مقاعد مع استخدام جلود النابا الفاخرة وتطعيمات الخشب الطبيعي.

تقنيًا، تعد السيارة أول طراز يحصل على نظام "God's Eye" للقيادة الذكية المدعوم بتقنية "LiDAR"، مما يمنحها قدرات فائقة في التعرف على العوائق والقيادة الذاتية على الطرق السريعة.

كما تضم المقصورة شاشة "DiLink" الدوارة العملاقة، ونظام إضاءة محيطية تفاعلي، بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي متكيف يضمن راحة الركاب في مختلف ظروف الطريق.

أبعاد عملاقة وتصميم Dragon Face المستقبلي

تفرض السيارة هيبتها بأبعاد خارجية ضخمة، حيث يتراوح طولها بين 5263 و5302 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3130 ملم، مما يجعلها أكبر من لاند كروزر 300.

وتتبنى السيارة لغة التصميم "Dragon Face" المحدثة، والتي تتميز بمقدمة هجومية ومصابيح LED نحيفة تتصل بشريط ضوئي خلفي يعزز عرض السيارة.

كما زودت السيارة بجنوط مقاس 21 إنش وتصميم انسيابي يساعد في تحسين المدى الكهربائي وتقليل ضوضاء الرياح داخل المقصورة.

السعر المتوقع وفرص التواجد في السوق المصري

من المتوقع أن يبدأ سعر بي واي دي "Great Tang" في السوق الصينية من حوالي 400.000 يوان (ما يعادل 57.500 دولار أمريكي)، مما يضعها في فئة السيارات الفاخرة الميسورة.

وفي مصر، ومع الافتتاح الرسمي لتوكيل بي واي دي للسيارات الكهربائية "ManDream" في فبراير 2026، يتوقع وصول هذا الطراز كطلب خاص أو ضمن خطة التوسع للنصف الثاني من العام، خاصة مع توجه الدولة نحو دعم السيارات الكهربائية والهجينة ذات التكنولوجيا المتقدمة.