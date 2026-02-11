عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا

أعلنت عمدة مدينة سياتل الأمريكية، كاتي ويلسون، تمسكها بإقامة فعاليات “فخر مجتمع الميم” بالتزامن مع مباراة مصر وإيران، المقررة يوم 26 يونيو المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026، والتي يستضيفها ملعب لومين في المدينة.

وأكدت ويلسون خلال مؤتمر صحفي أن سياتل تحتضن أحد أكبر احتفالات “الفخر” في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تزامن المباراة مع عطلة المناسبة يمثل فرصة للاحتفال، معربة عن أملها في أن يستمتع المشجعون بالأجواء المصاحبة للحدث.

وكان الاتحادان المصري والإيراني باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتراضًا على إقامة أي فعاليات مرتبطة بالمناسبة داخل إطار المباراة، بدعوى تعارضها مع القيم الثقافية والدينية في البلدين.

واستند الاتحاد المصري في خطابه إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي للفيفا، التي تؤكد مبدأ الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية، إلى جانب اللوائح التأديبية المنظمة للبطولات، والتي تنص على ضرورة تجنب أي مظاهر قد تثير التوتر بين الجماهير.

وشدد الخطاب على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام والتركيز على الجانب الرياضي فقط، بما يضمن إقامة اللقاء دون حساسيات ثقافية أو دينية بين مشجعي المنتخبين.

من جهتها، أوضحت عمدة سياتل أنها لا تعلم بوجود اعتراض رسمي من فيفا حتى الآن، مؤكدة أن المدينة ماضية في خططها للاحتفال، بينما تبقى الكلمة النهائية بيد الاتحاد الدولي قبل موعد المواجهة المرتقبة.