بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
رياضة

كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب

ميرنا محمود

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، على تهنئة جوهر نبيل  بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا له.

ونشر صبحى ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، شكر للقيادة السياسية ، وكذلك أتمنى التوفيق للوزير الجديد، قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أتقدم بكامل الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء والأحزاب السياسية والسادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بالتقدير والعرفان وزملائي في الديوان والمديريات والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية، والأندية الرياضية ومراكز الشباب والتنمية الشبابية والرياضيين أبطال مصر والمنتخبات الرياضية والشباب المصري والكيانات الشبابية والاتحادات الشبابية وبرلمانات الطلائع والشباب والشيوخ ( نماذج المحاكاة) والدبلوماسية الشبابية وأصحاب المبادرات والسادة معاوني ومساعدي الوزير والاعلام والصحافة الرياضية.. لكم جميعا المحبة والاحترام والتقدير وأتمني لزميلي معالي الوزير كابتن جوهر نبيل التوفيق والسداد لخدمة بلدنا.. مصر الحبيبة".

وتصدّر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.

اشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق جوهر نبيل

جيفري إبستين
