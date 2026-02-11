كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، على تهنئة جوهر نبيل بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا له.

ونشر صبحى ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، شكر للقيادة السياسية ، وكذلك أتمنى التوفيق للوزير الجديد، قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أتقدم بكامل الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء والأحزاب السياسية والسادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بالتقدير والعرفان وزملائي في الديوان والمديريات والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية، والأندية الرياضية ومراكز الشباب والتنمية الشبابية والرياضيين أبطال مصر والمنتخبات الرياضية والشباب المصري والكيانات الشبابية والاتحادات الشبابية وبرلمانات الطلائع والشباب والشيوخ ( نماذج المحاكاة) والدبلوماسية الشبابية وأصحاب المبادرات والسادة معاوني ومساعدي الوزير والاعلام والصحافة الرياضية.. لكم جميعا المحبة والاحترام والتقدير وأتمني لزميلي معالي الوزير كابتن جوهر نبيل التوفيق والسداد لخدمة بلدنا.. مصر الحبيبة".

وتصدّر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.