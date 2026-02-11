خالد بيومي يهنئ جوهر نبيل بعد توليه وزارة الشباب والرياضة

وجه الإعلامي خالد بيومي رسالة إلي وزير الشباب والرياضة الجديد جوهر نبيل.



وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" نتمنى كل التوفيق للكابتن جوهر نبيل في مهام منصبه الجديد كوزير للشباب والرياضة. نأمل أن يشهد قطاع الرياضة والشباب في مصر نهضة شاملة ومستقبلًا واعدًا تحت قيادتك".

وتصدّر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.