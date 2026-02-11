إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن استاد القاهرة الدولي يواجه ضغطًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استضافته عددًا ضخمًا من المباريات خلال الأسبوعين القادمين، محذرًا من أن هذا الحمل المكثف قد يؤدي إلى تدهور أرضية الملعب.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة CBC: «كثرة المباريات قد تهد أي استاد وتدمره»، مشيرًا إلى أن غلق الاستاد لفترات الصيانة يثير دائمًا حالة من الجدل، حيث يتم التساؤل عن أسباب إغلاقه لهذه المدة رغم الحاجة الفنية لذلك، ولكن بسبب كثرة المباريات تتعرض الأرضية للتلف.

وتطرق شبانة للحديث عن مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، مؤكدًا أنها تحظى باهتمام جماهيري كبير، ليس لأهميتها الفنية فقط، خاصة أن الأهلي حسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ولكن بسبب الخلفيات الجماهيرية وما حدث سابقًا في أمم إفريقيا من جانب جماهير المغرب.

وأوضح أن فريق الجيش الملكي قد يسعى لاستدراج الأهلي إلى التعادل، متسائلًا في الوقت نفسه عن نوايا المدير الفني ييس توروب، وهل يسعى للفوز أم الاكتفاء بنتيجة آمنة، خاصة في ظل الجدل حول موقف إمام عاشور، الذي من المنتظر انتظامه في التدريبات بعد مباراة الإسماعيلي.

وأضاف شبانة أن وسط ملعب الأهلي يعاني من تراجع واضح في الأداء، واصفًا إياه بـ«الجيلي» الذي لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول إمكانية عودة إمام عاشور للمشاركة أمام الجيش الملكي، أم أن المدير الفني سيتخذ قرارًا حاسمًا باستبعاده.

ووجه شبانة رسالة إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته الصعبة، ومؤكدًا أن أبرز مسؤولياته تتمثل في بناء الإنسان المصري، مع ضرورة الابتعاد عن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأهلي والزمالك.

كما وجّه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، مثمنًا الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب وقيادته للعديد من الملفات المهمة داخل الوزارة.