نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، في مستهل زيارته إلى واشنطن قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن قبل اجتماعه السابع مع الرئيس الأمريكي منذ انتخابه العام الماضي، حيث سيقدم «مبادئ» للمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

زيارة نتنياهو إلى واشنطن

وقال نتنياهو، أثناء صعوده على متن طائرة «جناح صهيون»، الطائرة الرسمية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء: «سأقدم لترامب مبادئ للتفاوض مع إيران، وهي مبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن. في رأيي، هذه مبادئ مهمة لكل من يريد السلام والأمن في الشرق الأوسط».

خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن إيران

وصرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لصحيفة «جيروزاليم بوست» في مطار بن غوريون قبل مغادرة إسرائيل يوم الثلاثاء، بأنه لا توجد خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المفاوضات مع إيران.

وقال: «أعتقد أن هناك توافقًا استثنائيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة. الجميع يتمنى التوصل إلى حل ودي، لكن الأمر سيتوقف على إيران. إذا أصرت على الاحتفاظ بالأسلحة النووية واليورانيوم المخصب، فأعتقد أن الرئيس أوضح جليًا أن هذا غير مقبول».

وعندما سألته صحيفة «واشنطن بوست» عما إذا كان موقف الولايات المتحدة وإسرائيل من الخطوط الحمراء للمفاوضات متطابقًا، قال هاكابي إنه لم يسمع ما يخالف ذلك.

قمة ترامب ونتنياهو

من المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترامب وكبار مسؤولي إدارته في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (السادسة مساءً بتوقيت إسرائيل) يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقى في واشنطن لمدة 42 ساعة تقريبًا.